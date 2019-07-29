СБУ викрила херсонця, який переміщав нелегальних мігрантів до Європи



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Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено бланки паспортів, посвідок на проживання, печатки державних органів Фото: пресцентр СБУ

Вартість «трансферу» становила до 4,5 тисяч доларів залежно від складності випадку і країни призначення

На Херсонщині співробітники Служби безпеки України викрили та блокували переміщення нелегальних мігрантів до європейських країн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що мешканець Херсона незаконно переправляв українців та іноземців до Європейського Союзу і країн близького зарубіжжя поза пунктами пропуску через державний кордон у західних областях. До протиправної діяльності як провідників він залучив двох громадян Білорусі.

«Клієнтів» зловмисник підшуковував серед представників кримінальних кіл, а також осіб, які бажали уникнути відповідальності перед українським судочинством, та нелегалів зі східних країн. Вартість такого «трансферу» становила до 4,5 тисяч доларів залежно від складності випадку і країни призначення», - заявили в СБУ.

Зазначається, що правоохоронці затримали організатора нелегальної схеми в Херсоні під час відправки чергового мігранта за кордон.

«Під час обшуків за місцем проживання фігуранта кримінального провадження виявлено бланки паспортів, посвідок на проживання, печатки державних органів і установ та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність», - говориться у повідомленні.

Наразі затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.