СБУ викрила інтернет-агентів, що дискредитували Кримську платформу

Інформацію для своїх публікацій пропагандисти отримували з інтернет-ресурсів РФ, а також сайтів «Л/ДНР»

Агітатори публікували свої дописи від імені лідерів громадської думки

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Херсоні групу інтернет-агентів спецслужб Росії, завданням яких була дискредитація Кримської платформи – інструменту, започаткованого Україною для деокупації Кримського півострова та боротьби з російською агресією. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За завданням своїх «кураторів», агенти через соцмережі закликали людей до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. Також вони дискредитували Кримську платформу, її учасників та результати.

Агітатори публікували свої дописи від імені лідерів громадської думки. За поширення такого контенту вони щомісяця отримували гроші через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Правоохоронці встановили, що до складу ворожого осередку входили декілька місцевих жителів. Інформацію для своїх публікацій вони отримували з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, а також сайтів «Л/ДНР».

Під час обшуків за місцями проживання в агентів виявили комп’ютерну техніку, де були докази їхньої діяльності.

Слідчі органів безпеки повідомили одному з організаторів групи про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років, з можливою конфіскацією майна. Справу вже скерували до суду. Зараз правоохоронці працюють над притягненням інших причетних до відповідальності.

Зазначимо, що Парламентська асамблея НАТО втішена Кримською платформою.

Установчий саміт Кримської платформи, у якому взяли участь делегати 46 країн, відбувся 23 серпня у Києві. Учасники саміту ухвалили спільну декларацію задля «мирного припинення тимчасової окупації РФ території Криму і міста Севастополя». МЗС кожної з країн-учасниць має створити «контактні підрозділи» щодо Криму.