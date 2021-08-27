Окупанти збільшила військовий контингент у Криму – розвідка

Голова ГУР Буданов: «З перших днів окупації Кремль перетворює Кримський півострів на мілітарну базу для контролю над Чорним та Азовським морем»

За весняно-літній період Росія збільшила свій військовий контингент у Криму. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє пресслужба ГУР у Facebook

«Восьмий рік Україна стримує російську агресію. Ми фіксуємо стягування російських військ та зброї до наших кордонів та на окуповані нею території Сходу та Крим.

З перших днів окупації Кремль перетворює Кримський півострів на мілітарну базу для контролю над Чорним та Азовським морем, провокацій та погроз країнам всього Причорномор’я, зокрема Україні та нашим натівським союзникам. Ми спостерігаємо, як загроза не лише Україні, а усій Європі, зростає з кожним днем», – зазначив Буданов.

Водночас він наголосив, що Україна готова «до боротьби аж до повної деокупації Кримського півострова», тому «Крим буде звільнено, а злочинців – покарано».

У ГУР МО нагадали, що для повернення півострова Україна ініціювала міжнародний майданчик – Кримську платформу, який розпочав свою роботу у Києві напередодні 30-ої річниці Незалежності. Мета платформи – обговорення шляхів деокупації Криму.

Раніше розвідка назвала зброю та техніку, завезені з Росії бойовиками.

Як повідомлялося раніше, в Луганську область перевезено самохідні артилерійські установки після проведення ремонту на підприємствах РФ.

До слова, українські військові випробували новий реактивний снаряд «Тайфун-1».

Також відомо, що на Донбасі знайшли схрон боєприпасів (фото).

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