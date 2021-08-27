Парламентська асамблея НАТО втішена «Кримською платформою»: деталі

Парламентська асамблея НАТО схвалює створення «Кримської платформи»

Неформальна група підтримки «Кримської платформи», створена у Парламентській асамблеї НАТО, стане важливим внеском у консолідацію зусиль міжнародної спільноти з метою з метою протистояння агресивній політиці Росії та демілітаризації українського півострова. Про це заявив співголова Міжпарламентської ради Україна – НАТО (ЮНІК) Оярс Калніньш на зустрічі з першим заступником голови Верховної Ради Русланом Стефанчуком і головою парламентської делегації у ПА НАТО Єгором Чернєвим, повідомляє Інформаційний відділ Апарату Верховної Ради.

Чернєв запропонував визначити безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та протидію мілітаризації Криму однією з пріоритетних тем для обговорення в рамках запланованого засідання ЮНІКу в Одесі 26-27 жовтня 2021 року. Він також зазначив про важливість залучення грузинських колег та представників інших делегацій до розробки та реалізації ефективної стратегії стримування Російської Федерації.

Також Оярс Калніньш поділився позитивним досвідом проведення сесії ПА НАТО у Ризі, який може бути корисним Україні у контексті запланованого на 2022 рік засідання Асамблеї в Києві.

Установчий саміт Кримської платформи, у якому взяли участь делегати 46 країн, відбувся 23 серпня у Києві. Учасники саміту ухвалили спільну декларацію задля «мирного припинення тимчасової окупації РФ території Криму і міста Севастополя». МЗС кожної з країн-учасниць має створити «контактні підрозділи» щодо Криму. , у якому взяли участь делегати 46 країн, відбувся 23 серпня у Києві. Учасники саміту ухвалили спільну декларацію задля «мирного припинення тимчасової окупації РФ території Криму і міста Севастополя». МЗС кожної з країн-учасниць має створити «контактні підрозділи» щодо Криму.

До слова, колишній спецпредставник США по Україні розкритикував рішення адміністрації Байдена відправити на саміт Кримської платформи міністра енергетики. З точки зору Волкера, Україна потребує більше американського лідерства та американської підтримки, тому США повинен був представляти чиновник із сектору безпеки та зовнішньої політики США.