Окупанти влаштували інтенсивні навчання бойовиків на Донбасі

Бойовики відпрацьовують стрільбу з мінометів та гранатометів

Командування Збройних сил РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність бойовиків на Донбасі. Протягом цього тижня на полігонах проводили інтенсивні заходи бойової підготовки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Для бойовиків проводили тренування з:

водіння бойових машин, у тому числі з подоланням водних перешкод на штатній техніці мотострілецьких, гаубично-самохідних і танкових підрозділів;

вогневої підготовки з бойовою стрільбою артилерійських і мінометних підрозділів та гранатометних розрахунків.

«Водночас продовжувались командно-штабні навчання окупаційних військ із залученням мобілізаційного резерву. Контроль заходів бойової підготовки та зборів з резервістами здійснювали комісії командування 8 армії Південного військового округу ЗС РФ», – повідомляє розвідка.

Також розвідка повідомила, що окупанти збільшила військовий контингент у Криму.

У розвідці нагадали, що для повернення півострова Україна ініціювала міжнародний майданчик – Кримську платформу, який розпочав свою роботу у Києві напередодні 30-ої річниці Незалежності. Мета платформи – обговорення шляхів деокупації Криму.

Раніше розвідка назвала зброю та техніку, завезені з Росії бойовиками.

Додамо, що минулої доби бойовики тричі порушили режим «тиші», поранений український воїн.

Напередодні бойовики з гранатометів обстріляли будинки у Травневому.

Раніше окупанти притягли до лінії відведення «Гради», «Гвоздики» і танки.