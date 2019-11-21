На Буковині СБУ викрила контрабанду цигарок на майже 6 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Контрабанду підроблених цигарок до ЄС на майже 6 мільйонів гривень попередила СБУ на Буковині Фото: СБУ

Слідчі СБУ встановлюють причетність до контрабанди посадовців контролюючих органів

На Буковині Служба безпеки України попередила контрабанду цигарок на майже 6 млн грн.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

СБУ блокувала контрабанду декількох партій цигарок різних іноземних марок під час багатоетапної спецоперації. У пункті пропуску «Порубне» правоохоронці затримали завантажений вугіллям автомобіль. На підлозі напівпричепу, під задекларованим вантажем, співробітники СБУ виявили приховані майже 63 тисячі пачок підроблених цигарок.

Поблизу селища Опришени Глибоцького району правоохоронці затримали трьох місцевих жителів, які через річку намагалися незаконно переправити за кордон 22 тисячі пачок контрафактних виробів. Під час обшуку в гаражі одного із зловмисників виявлено ще 10 тисяч пачок цигарок.

У Вижницькому районі поблизу лінії державного кордону СБУ викрило мешканця Чернівецької області, який на власному автомобілі намагався вивезти поза пунктами пропуску до Євросоюзу 40 тисяч пачок підробленої тютюнової продукції.

У Чернівцях затримали місцевого мешканця під час завантаження в авто 24 тисяч пачок цигарок для їх контрабандного вивезення за межі нашої країни.

Загальна сума вилучених цигарок склала майже 6 млн грн. Наразі вирішуються питання щодо оголошення підозр затриманим.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозри у скоєнні злочинів, передбачених ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Слідчі СБУ встановлюють причетність до контрабанди посадовців контролюючих органів.