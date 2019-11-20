У Дніпрі СБУ блокувала роботу лінії з виробництва фальсифікованих ліків



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Фото: пресцентр СБУ

Ділки виготовляли у великих об’ємах медпрепарати із вмістом спирту невідомого походження та якості

У Дніпрі Служба безпеки України блокувала роботу лінії з виробництва фальсифікованих лікарських засобів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що ділки виготовляли у великих об’ємах медпрепарати із вмістом спирту невідомого походження та якості.

Продукцію зловмисники реалізовували через підконтрольні комерційні структури аптечним мережам та лікувальним закладам по всій території України.

Під час проведення слідчих дій за місцями виготовлення та зберігання фальсифікату, правоохоронці зупинили роботу ліній з виготовлення продукції.

Також вилучено лікарські засоби сумнівної якості за попередніми оцінками вартістю понад 5 млн грн.

Наразі, у межах розпочатого кримінального провадження ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Вирішується питання про здійснення підозр фігурантам провадження та обрання їм запобіжного заходу.

Операція проводилась спільно з прокуратурою м. Києва та Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві.