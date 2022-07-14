Рашисти готують окупований Херсон до «референдуму» – розвідка

У приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів

У тимчасово окупованому Херсоні рашисти готуються до проведення «референдуму» та посилюють пропаганду. Про це повідомляє Головне управління розвідки

«У тимчасово окупованому Херсоні розповсюджується другий номер російської газети «Надднепрянская правда». Порівняно з першим випуском, тираж збільшено вчетверо – до 40 тисяч примірників. Серед заголовків газети – «Херсон получит: паспорта, связь, российские банки», «Новости СВО», «Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся» тощо», – йдеться у повідомленні.

В окупаційній адміністрації Херсону очікується прибуття з РФ групи політтехнологів, які мають організувати підготовку та проведення «референдуму». Їх планують розмістити в готелі «Бордо», який взято під посилену озброєну охорону.

В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12.07. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру.

На територію мобільного госпіталю в Херсоні противником доставлено 2 од. тентованих КамАЗів з пораненим особовим складом (приблизно 40 осіб).

Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

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