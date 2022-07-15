Псевдореферендуми в окупації: ЦВК звернулася до українців

Будь-які спроби провести так звані «референдуми» не матимуть юридичних наслідків

Центральна виборча комісія (ЦВК) України закликала жителів окупованих територій не брати участі у організованих Росією псевдореферендумах. Про це у заяві, оприлюдненій пресслужбою ЦВК.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні, 15 липня, ЦВК ухвалила постанову щодо неприпустимості підготовки і проведення «референдумів» на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, комісія зазначає, що проведення референдумів в умовах воєнного стану прямо суперечить положенням відповідного закону. Крім того, своєю постановою ЦВК зазначила, що на час воєнного стану зупиняється робота територіальних виборчкомів та їх членів.

«Сьогодні на тимчасово окупованих територіях не функціонують і не утворювалися визначені законодавством України суб'єкти, наділені повноваженнями щодо організації підготовки та проведення будь-яких голосувань», – йдеться в заяві.

Також окремо ЦВК звертає увагу на те, що такі «референдуми» не можуть мати жодних юридичних наслідків. А за відсутності закону будь-які спроби провести «місцевий референдум» є посяганням на конституційний лад України і територіальну цілісність.

Крім того, виборців, які проживають на окупованих територіях, ЦВК закликала не брати участь у «референдумах» у разі їх проведення Російською Федерацією або за її сприяння. Тим самим показавши солідарність і єдність українського народу.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що у тимчасово окупованому Херсоні росіяни готуються до проведення «референдуму» та посилюють пропаганду.

За даними розвідки, «референдуми» на окупованих територіях можуть відбутися 11 вересня – це єдиний день голосування у Росії.