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РФ відправила в окуповані області пропагандистів для підготовки «референдумів» – ISW

Оксана Воронцова
Сьогодні, 06:26 glavcom.ua
РФ відправила в окуповані області пропагандистів для підготовки «референдумів» – ISW
Члени «Єдиної Росії» відкривають «гуманітарні офіси» в окуповани містах
фото з відкритих джерел

Окупанти просувають на окупованих територіях організацію під назвою «Ми разом з Росією»

Росія відправила членів путінської партії «Єдина Росія» на тимчасово окуповані території України з метою підготовки так званих референдумів щодо анексії. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Окупанти просувають організацію під назвою «Ми разом з Росією» в окупованих українських областях. За задумом РФ, рух має перетворитися на «ефективну платформу, яка прискорить процес входження регіону до складу Росії»

Щодо теракту в Оленівці, ISW не може належно оцінити, яка зі сторін несе відповідальність за знищення українських військовополонених, проте Інститут припускає, що наявні докази «підтверджують твердження України більше, ніж росіян».

«На даний момент ISW не може впевнено оцінити характер події або відповідальність за неї. Ми оновимо нашу оцінку, коли буде доступна додаткова інформація», – зазначають експерти інституту.

Ключові висновки ISW:

  • Україна та Росія звинувачують одна одну в нападі в окупованій Оленівці Донецької області. Наявні докази, імовірно, більше підтверджують заяву України, ніж росіян, але ISW наразі не може незалежно оцінити характер атаки чи відповідальність за неї.
  • Сухопутні бої тривали на північ від міста Харкова без істотних змін у контролі над місцевістю.
  • Російські війська здійснили обмежений наземний штурм Херсонської області та продовжили ведення бойових дій без створення ударних угруповань на окупованих рубежах.
  • Російські регіональні ЗМІ повідомили про набір і створення додаткового добровольчого батальйону в Республіці Бурятія і формування резервного батальйону в Новосибірську.
  • Члени партії «Єдина Росія» президента Росії Володимира Путіна вирушили на окуповані українські території, щоб просувати організацію під назвою «Ми разом з Росією», яка, ймовірно, представляє «низовий» заклик до анексії Росією окупованої України та підготовки фальсифікації референдумів щодо анексії.

У розвідці інституту йдеться, що член «Єдиної Росії» Олег Мельниченко 29 липня відкрив «гуманітарний офіс» «Ми разом з Росією» в Токмаку Запорізької області.

Також зазначається, що можливість українського контрнаступу на окупований Херсон може перешкоджати спробам росіян підготуватися до референдумів щодо анексії та змусити херсонців реєструватися за російськими паспортами.

РФ відправила в окуповані області пропагандистів для підготовки «референдумів» – ISW фото 1

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що терористичний акт окупантів в Оленівці зумовив початок третьої фази війни.

Окупанти зробили зізнання в тому, що українських полонених в Оленівці вбила Росія.

Генштаб ЗСУ повідомив, що обстріл було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими.

Також засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив, що цієї ночі росіяни вбили частину полонених «азовців» під час удару по вʼязниці в тимчасово окупованій Оленівці. За його словами, бійці полку були переведені в окрему будівлю. Білецький наголосив, що російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. 

До слова, піротехніки помітили шокуючі деталі у відео з Оленівки.

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