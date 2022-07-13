Окупанти готують «референдум» на захоплених територіях – розвідка

«Референдум» може відбутись 11 вересня

Росія не досягла своєї головної мети – окупувати Україну – і готується до приєднання вже захоплених територій. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Стратегічна мета Росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня – це єдиний день голосування», – сказав голова управління розвідки Вадим Скібіцький.

Скібіцький зазначив, що ті заходи, які Росія проводить в Донецькій, Херсонській, Луганській областях, свідчать про планомірну підготовку до так званих референдумів. Зараз в Росії готують законодавчі ініціативи, які мають спростити процедуру отримання громадянства щодо інтеграції чи приєднання території до РФ.

За даними розвідки, загальна мобілізація у РФ може бути оголошена тоді, коли буде оголошена війна.

«Путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни, він продовжує так звану «спеціальну воєнну операцію» і не хоче визнати, що це повномасштабна війна», – підсумував представник воєнної розвідки.

Як відомо, тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня планувалося проведення так званого референдуму. Але його так і не було.

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