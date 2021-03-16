Банда хакерів викрала в бізнесменів мільйони гривень

Хакери розсилали на електронні адреси компаній та підприємців листи зі шкідливим програмним забезпеченням

Вірусні програми надавали віддалений доступ до комп’ютерів бухгалтерів та директорів компаній

Працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчим управлінням столичної поліції та Службою безпеки України викрили хакерів, які розсилали на електронні адреси компаній та підприємців листи зі шкідливим програмним забезпеченням.

Повідомлення маскували під архіви з документами, в яких були вимоги оплати певних послуг чи надання інформації державним органам. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Вірусні програми надавали віддалений доступ до комп’ютерів бухгалтерів та директорів. Зловмисники створювали платіжні доручення від імені юридичних та фізичних осіб на підконтрольні рахунки. У подальшому гроші обготівковували.

За попередніми підрахунками, потерпілим нанесено понад 5 млн грн збитків.

Правоохоронці провели вісім обшуків на території Києва та Київської області. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі та «чорнові» записи.





Правоохоронці провели вісім обшуків. Фото: Нацполіція

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

Як повідомлялося, група хакерів заявила про злом 150 тисяч камер відеоспостереження компанії Verkada по всьому світу.

На початку березня стало відомо, що сервери електронної пошти Європейського банківського управління (EBA) зазнали втручання через глобальну кібератаку на програмне забезпечення Microsoft Exchange.

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