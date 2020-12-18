Кібератака у США: хакери зламали сервери Національного управління з ядерної безпеки

Найбільшої шкоди було завдано мережі Федеральної комісії з регулювання енергетики (FERC)

Міністерство енергетики та Національне управління з ядерної безпеки США, яке підтримує запаси ядерної зброї, мають докази того, що хакери отримали доступ до їхніх мереж у рамках масштабної кібератаки.

Про це повідомляє Politico з посиланням на інформовані джерела.

Як уточнює видання, були атаковані мережі Федеральної комісії з регулювання енергетики (FERC), Національних лабораторій Сандяя і Лос-Аламос в Нью-Мехіко і Вашингтоні, відділу безпеки перевезень департаменту Управління енергетики США.

За словами офіційних осіб, найбільшої шкоди було завдано FERC.

Американські експерти продовжують розслідувати ці інциденти, намагаючись встановити, яким способом хакерам вдалося потрапити у внутрішні мережі організацій. Щоб повністю зрозуміти масштаби завданих збитків, можуть знадобитися «кілька тижнів», повідомляє видання.

«Шкідливе ПО було ізольовано для ділових мереж і не вплинуло на важливі функції національної безпеки, в тому числі і на Національне управління США з ядерної безпеки», — йдеться в заяві представника Міненерго Шейлін Хайнс.

Нещодавно в СБУ заявили, що російські хакери залишаються головною загрозою в кіберпросторі України.

Між іншим, спецслужби США підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури. Згідно з їх інформацією, організували атаку російські хакери.

Нагадаємо, Російські хакери, пов'язані зі Службою зовнішньої розвідки, зламали системи міністерства фінансів США.

Протягом декількох місяців зловмисники відстежували переписку співробітників відомства. Хакери, які, як вважається, працюють на Росію, відстежували внутрішній трафік електронної пошти, однак, за словами джерел, це може бути лише верхівкою айсберга.