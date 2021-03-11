Хакери атакували сайт парламенту Норвегії
Атака сталася внаслідок використання уразливості програм Microsoft
Про це повідомляє Reuters.
«Атака сталася внаслідок використання уразливості програм Microsoft, ця проблема носить міжнародний характер», – ідеться в поширеному повідомленні норвезького парламенту.
Наразі невідомо, хто стоїть за атакою.
«На цей момент неможливо побачити зв'язок цієї атаки з атакою, якій парламент піддався перед початком осені 2020 року», – додали у відомстві.
Подальше розслідування справи передано поліції.
Нагадаємо, 17 грудня 2020 року, Федеральне бюро розслідувань, Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) та Управління директора національної розвідки (ODNI) підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури США. Згідно з їх інформацією, організували атаку російські хакери.
Як повідомлялося, президент Microsoft Бред Сміт заявив, що у компанії є докази причетності Росії до масової кібератаки на американські урядові системи. Кібератака сталася в грудні 2020 року. При атаці хакери використовували інструменти, схожі на ті, які використовує Росія.