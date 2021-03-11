Атака сталася внаслідок використання уразливості програм Microsoft

Хакери атакували сайт парламенту Норвегії. Поки що невідомі масштаби атаки, однак є підтвердження, що зловмисникам вдалося вилучити певні дані.

Про це повідомляє Reuters.

«Атака сталася внаслідок використання уразливості програм Microsoft, ця проблема носить міжнародний характер», – ідеться в поширеному повідомленні норвезького парламенту.

Наразі невідомо, хто стоїть за атакою.

«На цей момент неможливо побачити зв'язок цієї атаки з атакою, якій парламент піддався перед початком осені 2020 року», – додали у відомстві.

Подальше розслідування справи передано поліції.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року, Федеральне бюро розслідувань, Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) та Управління директора національної розвідки (ODNI) підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури США. Згідно з їх інформацією, організували атаку російські хакери.

Як повідомлялося, президент Microsoft Бред Сміт заявив, що у компанії є докази причетності Росії до масової кібератаки на американські урядові системи. Кібератака сталася в грудні 2020 року. При атаці хакери використовували інструменти, схожі на ті, які використовує Росія.

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