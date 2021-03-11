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    Хакери атакували сайт парламенту Норвегії

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    Хакери атакували сайт парламенту Норвегії - Хакери атакували сайт парламенту Норвегії
    Хакери атакували сайт парламенту Норвегії

    Атака сталася внаслідок використання уразливості програм Microsoft

    Хакери атакували сайт парламенту Норвегії. Поки що невідомі масштаби атаки, однак є підтвердження, що зловмисникам вдалося вилучити певні дані.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Атака сталася внаслідок використання уразливості програм Microsoft, ця проблема носить міжнародний характер», – ідеться в поширеному повідомленні норвезького парламенту.

    Наразі невідомо, хто стоїть за атакою.

    «На цей момент неможливо побачити зв'язок цієї атаки з атакою, якій парламент піддався перед початком осені 2020 року», – додали у відомстві.

    Подальше розслідування справи передано поліції.

    Нагадаємо, 17 грудня 2020 року, Федеральне бюро розслідувань, Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) та Управління директора національної розвідки (ODNI) підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури США. Згідно з їх інформацією, організували атаку російські хакери.

    Як повідомлялося, президент Microsoft Бред Сміт заявив, що у компанії є докази причетності Росії до масової кібератаки на американські урядові системи. Кібератака сталася в грудні 2020 року. При атаці хакери використовували інструменти, схожі на ті, які використовує Росія.

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    Теги: США кібератака Microsoft
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