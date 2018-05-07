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    СБУ затримала на хабарі начальника відділення Луцького прикордонного загону

    Майор вимагав від підприємця десять тисяч гривеньl
    Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі начальника відділення Луцького прикордонного загону. Про це повідомляє прес-служба СБУ. «Правоохоронці встановили, що майор вимагав від підприємця десять тисяч гривень за нестворення штучних перешкод при здійсненні господарської діяльності з переробки деревини у прикордонній
    • Вчора, 23:29
    • Розсилка

    Майор вимагав від підприємця десять тисяч гривеньl

    Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі начальника відділення Луцького прикордонного загону.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    «Правоохоронці встановили, що майор вимагав від підприємця десять тисяч гривень за нестворення штучних перешкод при здійсненні господарської діяльності з переробки деревини у прикордонній смузі», - йдеться в повідомленні.

    Так, оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисником першої частини неправомірної вигоди. Зловмисник був затриманий в одному з населених пунктів Рівненської області при отриманні другої частини хабара у розмірі п'ять тисяч гривень.

    Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади.

    У рамках справи відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. 

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