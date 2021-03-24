Контррозвідка впіймала на Волині білоруського шпигуна

Агент КДБ Білорусі збирав інформацію про захист українських кордонів

Контррозвідка Служби безпеки України звітує, що на території Волинської області викрила та припинила розвідувальну діяльність на шкоду державній безпеці нашої країни громадянина Республіки Білорусь. Про це сьгодні повідомив пресцентр СБУ.

«Він був завербований КДБ РБ та цілеспрямовано маршрутувався на територію нашої держави для виконання розвідувальних завдань та організації іншої протиправної діяльності», – йдеться в повідомленні.

Задокументовано, що співробітники іноземної спецслужби відпрацювали агенту завдання щодо збору актуальної інформації про ситуацію у прикордонній області:

стан захищеності державного кордону України;

порядок його охорони;

технічне оснащення, кількість задіяного особового складу Державної прикордонної служби України;

характеризуючі та компрометуючі дані на прикордонників і митників тощо.

«З цією метою агент КДБ РБ намагався залучити до конфіденційного співробітництва військовослужбовців ДПС України з числа секретоносіїв», – наголосили в СБУ.

Окрім отримання розвідувальної інформації, куратори вимагали від агента налагодити канали переправлення зброї та товарів подвійного призначення через державний кордон.

У спецслужбі наголосили, що діяльність агента на території України мала за мету «провокації та створення інформаційних приводів для звинувачень України у нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Республіці Білорусь».

Наразі громадянину Білорусі оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст.114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.