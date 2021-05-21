У Медведчука стверджують, що він не передавав Путіну дані щодо військової бази

Адвокат запевняє, що у слідства немає оригіналів документів, які начебто Медведчук пересилав Тарасу Козаку

Захист лідера «Опозиційної платформи «За життя» Віктора Медведчука стверджує, що він не передавав президенту Росії Володимиру Путіну дані щодо військової бази. У цьому переконує адвокат Медведчука Богдан Коваль в інтерв’ю «Главкому».

«Почну з найцікавішого – із секретної бази. Сторона обвинувачення не надала жодного доказу по цьому факту. Взагалі. Вони сказали, що такий факт є, але ми вам нічого про це більше не скажемо. Чим вони підтверджують цей факт, чим це обґрунтовується? Тобто нам просто сказали, що був такий злочин, але доказів ми вам не дамо, бо це державна таємниця», – розповів Коваль.

Адвокат запевняє, що у слідства немає оригіналів документів, які начебто Медведчук пересилав Тарасу Козаку зі своїми рукописними правками.

«Так, були ще два інші епізоди. Один з них – це допомога у створенні чи то чи організації, чи то структури під назвою «Промінь». Сторона обвинувачення стверджує, що вони в ході досудового розслідування проводили негласні слідчі розшукові дії, під час яких отримали відомості про те, що Віктор Володимирович пересилав Тарасу Козаку документи зі своїми рукописними правками. При цьому у них немає оригіналів цих документів, а є тільки ті документи, які вони нібито отримали законно під час негласних слідчих дій. І от на підставі цих копій вони провели почеркознавчу експертизу», – пояснив адвокат.

За його словами, будь-який експерт-почеркознавець скаже, що є такі технології, за допомогою яких можна скопіювати будь-який почерк.

«І тільки по оригіналу, залежно від особливостей натискання на папір письмовим приладдям, можна з’ясувати, аутентичний почерк чи ні. Тому експерти-почеркознавці ніколи вам не дадуть конкретного висновку по копії, плюс вони не зможуть дати інформацію, чи здійснювався фотомонтаж. У висновках експертизи, що були надані по «Променю», експертами вказано, що, ймовірно, ці написи були виконані Медведчуком, але стаття 62 Конституції прямо каже, що ймовірність не може враховуватися під час досудового розслідування, оскільки жодні докази не можуть ґрунтуватись на припущеннях», – резюмував адвокат.

Нагадаємо, путінського кума звинувачують у державній зраді та розграбуванні ресурсів в окупованому Криму. Нібито компанія «Новые проекты», яку пов’язують з Медведчуком та Козаком, передала окупаційній владі всю матеріально і документальну базу родовища «Глибоке» у Чорному морі.

Другий епізод стосується передачі Медведчуком Козаку, коли той перебував в Росії, секретних даних про прихований підрозділ збройних сил України. Третій – про створення організації «Промінь», яка, за версією слідства, мала опікуватись українцями, які виїжджатимуть до Росії на роботу чи навчання, та через них впливати на внутрішню українську політику та поширювати пропаганду.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.