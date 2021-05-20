СБУ отримала дозвіл на затримання нардепа Козака

Медведчук і Козак підозрюються у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів

СБУ має аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці Козака з країною-агресором

У четвер, 20 травня, Печерський районний суд м. Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака, за клопотанням слідчого Служби безпеки України, погодженого Генеральним прокурором України. Про це повідомляє пресслужба СБУ

Раніше слідчі СБУ оголосили його у розшук. Це відбулося після того, як 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку було оголошено про підозру.

Зокрема, Медведчук і Козак підозрюються у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).

СБУ має аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором. Наразі триває досудове слідство.

Нагадаємо, як раніше писав «Главком», секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував справи нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака, яких підозрюють у держзраді і видобутку національних ресурсів на території окупованого Криму.

Раніше адвокат Медведчука Богдан Коваль розповідав, що Віктор Медведчук відбуватиме домашній арешт за постійним місцем проживання, яке вказував під час судового засідання. 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет.

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