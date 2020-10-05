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    СБУ затримала шахраїв, які продавали посади помічників нардепів

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    Зловмисників затримали у середмісті столиці відповідно - СБУ затримала шахраїв, які продавали посади помічників нардепів
    Зловмисників затримали у середмісті столиці відповідно

    Вартість кар`єрного зростання становила $18 тисяч за місце

    Служби безпеки України затримала шахраїв, які продавала посади помічників народних депутатів від «Слуги народу». Про це йдеться на сайті відомства.

    Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники, посилаючись на нібито існуючі зв`язки у політсилі та Верховній Раді, намагалися продати «посади» та шукали клієнтів.

    «Вартість такого кар`єрного зростання становила $18 тисяч за місце. Відразу після внесення оплати замовникам обіцяли провести стажування та видати службове посвідчення», – йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що зловмисників затримали у середмісті столиці відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання $3 тисяч – частини суми від одного з клієнтів.

    Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі учасникам оборудки готується повідомлення про підозру.

    Тривають слідчі дії. Перевіряються інші можливі факти пропозицій фейкового працевлаштування.

    Заходи із викриття відбувалися спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

    СБУ шахрайство депутат гроші
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