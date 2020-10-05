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    CБУ протягом вересня блокувала діяльність кількох мереж проросійських інтернет-агітаторів

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    У СБУ інформують, що у межах розпочатих раніше слідчими СБ України проваджень судами притягнуто до кримінальної відповідальності інтернет-агітаторів із Запорізької та Волинської областей - CБУ протягом вересня блокувала діяльність кількох мереж проросійських інтернет-агітаторів
    У СБУ інформують, що у межах розпочатих раніше слідчими СБ України проваджень судами притягнуто до кримінальної відповідальності інтернет-агітаторів із Запорізької та Волинської областей

    Напередодні місцевих виборів ворожі інтернет-агітатори намагалися дестабілізувати ситуацію в державі

    Кібердепартамент Служби безпеки України протягом вересня 2020 року блокував діяльність кількох регіональних мереж інтернет-агітаторів. Про це йдеться на сайті відомства.

    Зазначається, що напередодні місцевих виборів ворожі інтернет-агітатори намагалися дестабілізувати ситуацію в державі, закликали до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності країни.

    «Зокрема, кіберфахівці СБ України припинили протиправну діяльність SMM-фахівця, жителя Сумщини, який на замовлення громадян РФ через фейкові акаунти в бот-мережі популяризував ідеї територіального розколу України та загострення суспільно-політичної ситуації напередодні місцевих виборів», – інформують в СБУ.

    Також у Херсонській області оперативники СБУ викрили інтернет-агітатора, який на замовлення кураторів з країни-агресора у забороненій російській соцмережі поширював заклики до зміни меж території держави у неконституційний спосіб.

    «Кіберпідрозділ УСБУ у Дніпропетровській області припинив протиправну діяльність жителя регіону, причетного до розповсюдження матеріалів, що містять заклики до вчинення дій зі зміни меж території країни, порушуючи порядок, передбачений Конституцією України», – йдеться у повідомленні.

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    CБУ протягом вересня блокувала діяльність кількох мереж проросійських інтернет-агітаторів
    CБУ протягом вересня блокувала діяльність кількох мереж проросійських інтернет-агітаторів
    CБУ протягом вересня блокувала діяльність кількох мереж проросійських інтернет-агітаторів

    За цими фактами тривають процесуально-слідчі дії.

    У СБУ інформують, що у межах розпочатих раніше слідчими СБ України проваджень судами притягнуто до кримінальної відповідальності інтернет-агітаторів із Запорізької та Волинської областей, які закликали до насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

    Також кіберфахівці СБУ в Одеській області припинили протиправну діяльність адміністратора інтернет-магазину і Telegram-каналу, які використовували для незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Вилучені під час проведення оперативно-слідчих дій наркотичні засоби та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності направлено на відповідні експертизи.

    СБУ пропаганда інтернет
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