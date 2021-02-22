СБУ затримала у Харкові агента російської військової розвідки

Затримання відбулося в одному зі спальних районів Харкова

Документи з грифом «Секретно» ворожий агент планував передати російським кураторам

Контррозвідка СБУ затримала в одному зі спальних районів Харкова біля станції метро «Героїв праці» агента Головного управління Генштабу збройних сил Російської Федерації.

Про це в неділю, 21 лютого, повідомив військовий кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.

За інформацією, якою володіє журналіст, місцевого жителя затримали під час отримання повного комплекту технічної документації на новий тип комплексної танкової броні. Документи з грифом «Секретно» він планував передати російським кураторам.

Згідно з даними контррозвідки, харків'янин був завербований Головним управлінням збройних сил РФ (колишнє ГРУ) під час одного з візитів до Росії, куди він регулярно навідувався.

Варто зазначити, що інформації на сайті СБУ про затримання поки немає.

Нагадаємо, на днях прокуратура викрила мешканця Київщини, якого завербувала ФСБ.