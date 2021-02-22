  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    СБУ затримала у Харкові агента російської військової розвідки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Затримання відбулося&nbsp;в одному зі спальних районів Харкова - СБУ затримала у Харкові агента російської військової розвідки
    Затримання відбулося в одному зі спальних районів Харкова
    Скріншот з відео

    Документи з грифом «Секретно» ворожий агент планував передати російським кураторам

    Контррозвідка СБУ затримала в одному зі спальних районів Харкова біля станції метро «Героїв праці» агента Головного управління Генштабу збройних сил Російської Федерації.

    Про це в неділю, 21 лютого, повідомив військовий кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.

    За інформацією, якою володіє журналіст, місцевого жителя затримали під час отримання повного комплекту технічної документації на новий тип комплексної танкової броні. Документи з грифом «Секретно» він планував передати російським кураторам.

    Згідно з даними контррозвідки, харків'янин був завербований Головним управлінням збройних сил РФ (колишнє ГРУ) під час одного з візитів до Росії, куди він регулярно навідувався.

    Варто зазначити, що інформації на сайті СБУ про затримання поки немає.

    Нагадаємо, на днях прокуратура викрила мешканця Київщини, якого завербувала ФСБ.

    Теги: Харків розвідка Росія СБУ ГРУ військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies