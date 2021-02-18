СБУ оголосила підозру заступнику міністра оборони Росії

Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ - начальнику Головного військово-політичного управління Збройних сил Росії, генерал-полковнику Андрію Картаполову. Його підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких – ведення агресивної війни.

Про це сьогодні повідомила пресслужба СБУ.

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни);

ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

За інформацією відомства, Картаполова підозрююють за наступними статтями Кримінального кодексу України:

«Андрій Картаполов у січні-лютому 2015 року, обіймаючи посаду начальника Головного оперативного управління – заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ, здійснював планування і координацію дій підрозділів збройних сил держави-агресора та підконтрольних їм незаконних збройних формувань по захопленню міста Дебальцево та прилеглих до нього населених пунктів», - заявили в СБУ.

На переконання слідчих Служби безпеки, він діяв за попередньою змовою з іншими особами з числа керівництва ЗС РФ.

Крім того, як з'ясувала СБУ, у серпні 2014 року Картаполов спільно з іншими представниками командування ЗС РФ:

забезпечував планування і керування російськими підрозділами під час їх вторгнення на територію України,

брав участь в організації віроломного вбивства українських воїнів біля м. Іловайськ під час їх виходу так званим «зеленим коридором» під надані «гарантії» керівництва РФ,

забезпечував подальшу збройну окупацію інших населених пунктів Донецької і Луганської областей.

«За вчинення інкримінованих злочинів Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі», - йдеться у заяві силовиків.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора, додали в СБУ.