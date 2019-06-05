Суд заочно призначив 12 років тюрми колишньому начальнику СБУ, який працює на «ДНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-начальник Харцизського відділення СБУ працює керівником Макіївського відділення «МДБ» «ДНР»

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області визнав винним начальника Макіївського міського відділу «Міністерства державної безпеки» «ДНР» Дениса Ігнатова у створенні терористичної організації (ч.1 ст. 258-3 КК України) і призначив йому заочне покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років з конфіскацією всього майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 31 травня.

Обвинувачений Ігнатов, який до тимчасової окупації території Донбасу працював начальником Харцизського відділення СБУ, весною 2014 року став одним із учасників «силового» блоку та керівником структурного підрозділу терористичної організації «ДНР».

Суд довів, що він, будучи керівником Макіївського відділення «МДБ» «ДНР» , здійснював оперативно-розшукову діяльність з протидії підрозділам ЗСУ і СБУ та інших формувань, залучених до проведення антитерористичної операції на території Донецької області; переслідував діючих співробітників Управління СБУ в Донецькій області з метою заподіяння їм фізичного насилля та заволодіння майном; вербував та незаконно позбавляв волі цивільне населення.

Денис Ігнатов. Фото з відкритих джерел

Під час судового розгляду старший слідчий управління СБУ в Донецькій області повідомив, що навесні 2015 року у Харцизську його затримала поліція «ДНР» і кілька днів проводила допит із застосуванням сили та електрошокера. У полоні він мав розмову з обвинуваченим Ігнатовим, який його вербував до співпраці з «МДБ» «ДНР».

Ще один свідок, оперуповноважений Харцизського відділу СБУ зазначив, що, перебуваючи у полоні «ДНР», Денис Ігнатов телефонував його дружині і питав, чи буде вона викупати його з полону.

У вироку суд зафіксував факт створення «ДНР» за підтримки та під контролем Російської Федерації, який визнано Резолюцією ПАРЕ від 12.10.2016 року. При цьому в Резолюції зазначено, що «ДНР» та всі її «установи» не мають будь-якої легітимності у відповідності з українським або міжнародним правом.

Також суд врахував звернення Верховної Ради до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затверджене Постановою Верховної Ради України від 27 січня 2015 року № 129-VIII, в якому «ДНР» та «ЛНР» визначено терористичними організаціями.

У вироку наголошено, що початок відбування покарання для Ігнатова варто рахувати з дати його затримання. Після затримання обвинуваченого помістять до Бахмутської установи виконання покарань №6 для відбування покарання.