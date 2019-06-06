Рада сьогодні розгляне звільнення Клімкіна, Полторака та Грицака



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Верховна Рада розпочне свою роботу о 10:00

Парламентарії у четвер мають намір перейти до розгляду в другому читанні проекту Виборчого кодексу

Верховна Рада на засіданні у четвер, 6 червня, планує завершити розгляд законопроекту №1098 «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Крім того має розглянути звільнення глав СБУ, Міноборони та МЗС.

Про це йдеться у порядку денному, опублікованому на сайті парламенту.

Так, на початку засідання депутати продовжать розгляд поправок до законопроекту №1098, який передбачає процедуру імпічменту і повинні перейти до ухвалення рішення.

Також парламентарії мають намір перейти до розгляду в другому читанні проекту Виборчого кодексу (№3112-1).

Як ідеться у порядку денному, депутати розглянуть низку президентських ініціатив - передбачено розгляд проектів постанов щодо звільнення з посад міністра закордонних справ Павла Клімкіна (№10346), міністра оборони Степана Полторака (№10344) та голови Служби безпеки Василя Грицака (№10345).

Крім того, для включення в порядок денний пропонується 13 законопроектів про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо відповідальності за незаконне збагачення. Також депутати планують включити в Порядок денний законопроект Президента Володимира Зеленського №10358 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів». У засіданні передбачена участь представника Президента у ВР Руслана Стефанчука, який має представити президентські законопроекти.

Також на Порядку денному парламентаріїв розгляд у другому читанні проекту закону №10183 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання». До розгляду в другому читанні також заплановано законопроекти №8370 «Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів» та №3433 щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

У першому читанні народні депутати мають розглянути проект закону №9438 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права».

Депутати також мають намір включити у Порядок денний законопроекти №10244 «Про військове капеланство» та 10335 щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, №8337 «Про внесення змін до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (щодо основ соціального захисту заручників)», №8205 «Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами».

Порядок денний на четвер, серед іншого, передбачає роботу в другому читанні над законопроектами №8321-д «Про фахову передвищу освіту» та №9217 щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України.

На порядку денному також проект постанови №9281 про увічнення пам'яті Героя України Левка Лук'яненка.

Також у першому читанні депутати можуть розглянути законопроекти №9123 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства», №10313 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення фундаментального права особи на життя», №1456 щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі.