Секретар РНБО Данилюк відвідав зону проведення Операції об’єднаних сил (фото)



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Олександр Данилюк в зоні ООС Фото: facebook.com/rnbou

Представники РНБО України також побували на Приазов'ї, де ознайомилися із ситуацією у військових частинах, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення

Робоча група Ради національної безпеки та оборони України на чолі з секретарем Ради побувала, зокрема, на передових позиціях біля міста Авдіївка, де ознайомилася із ситуацією на лінії зіткнення, та заслухала доповідь командувача ООС генерал-лейтенанта Олександра Сирського. Про це повідомляється на сторінці оперативного штабу РНБО України у Facebook.

Було здійснено оцінку ймовірності загроз, що стоять перед українськими військовими та мирним населенням Донецької і Луганської областей.

Представники РНБО України також побували на Приазов'ї, де ознайомилися із ситуацією у військових частинах, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення, та обговорили проблемні питання роботи одного з контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Як повідомлялось, секретар РНБО Олександр Данилюк обговорив із виконувачем обов'язки глави Служби безпеки України Іваном Бакановим боротьбу з контрабандою та протидію терактам на об'єктах критичної інфраструктури на південному сході країни.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 28 травня призначив Олександра Данилюка на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, Данилюк заявив, що до кінця літа планує розробити нову програму співпраці з МВФ, яка дасть поштовх для розвитку України.