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    Секретар РНБО Данилюк відвідав зону проведення Операції об’єднаних сил (фото)

    • Розсилка
    Олександр Данилюк в зоні ООС - Секретар РНБО Данилюк відвідав зону проведення Операції об’єднаних сил (фото)
    Олександр Данилюк в зоні ООС
    Фото: facebook.com/rnbou

    Представники РНБО України також побували на Приазов'ї, де ознайомилися із ситуацією у військових частинах, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення

    Робоча група Ради національної безпеки та оборони України на чолі з секретарем Ради побувала, зокрема, на передових позиціях біля міста Авдіївка, де ознайомилася із ситуацією на лінії зіткнення, та заслухала доповідь командувача ООС генерал-лейтенанта Олександра Сирського. Про це повідомляється на сторінці оперативного штабу РНБО України у Facebook.

    Було здійснено оцінку ймовірності загроз, що стоять перед українськими військовими та мирним населенням Донецької і Луганської областей.

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    Представники РНБО України також побували на Приазов'ї, де ознайомилися із ситуацією у військових частинах, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення, та обговорили проблемні питання роботи одного з контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

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    Секретар РНБО Данилюк відвідав зону проведення Операції об’єднаних сил (фото)
    Секретар РНБО Данилюк відвідав зону проведення Операції об’єднаних сил (фото)
    Секретар РНБО Данилюк відвідав зону проведення Операції об’єднаних сил (фото)
    Секретар РНБО Данилюк відвідав зону проведення Операції об’єднаних сил (фото)
    Секретар РНБО Данилюк відвідав зону проведення Операції об’єднаних сил (фото)
    Секретар РНБО Данилюк відвідав зону проведення Операції об’єднаних сил (фото)
    Фото: facebook.com/rnbou

    Як повідомлялось, секретар РНБО Олександр Данилюк обговорив із виконувачем обов'язки глави Служби безпеки України Іваном Бакановим боротьбу з контрабандою та протидію терактам на об'єктах критичної інфраструктури на південному сході країни.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 28 травня призначив Олександра Данилюка на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

    Нагадаємо, Данилюк заявив, що до кінця літа планує розробити нову програму співпраці з МВФ, яка дасть поштовх для розвитку України.

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    РНБО Олександр Данилюк Авдіївка Операція Об’єднаних сил
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