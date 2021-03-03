Рада дала назву селу на Прикарпатті
Нардепи перейменували сім населених пунктів в Україні
Верховна Рада України на засіданні у середу дала назву одному населеному пункту України і перейменувала ще сім. Відповідні проєкти постанов здобули підтримку більшості народних депутатів.
Так, нардепи перейменували:
- село Коросне Львівського району Львівської області на село Коросно (законопроект підтримали 315 нардепів);
- село Брустурів Косівського району Івано-Франківської області на село Брустури (321);
- село Борщів Львівського району Львівської області на село Боршів (325);
- село Кринички Житомирського району Житомирської області на село Буймир (317);
- село Зеблози Кременецького району Тернопільської області на село Зеблази (321);
- село Зарічне Охтирського району Сумської області на село Боголюбове (320);
- село Мокріївка Миргородського району Полтавської області на село Мокрії (322).
Крім того, 319 народних обранців підтримали проєкт про присвоєння найменування населеному пункту Тисменицького району Івано-Франківської області. Так, населеному пункту Майданської сільської ради Тисменицького району Івано-Франківщини присвоїли найменування – село Ценжів.
До слова, сьогодні під час засідання уряд призначив тимчасового керівника Держгеокадастру. Отже, Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на Завадського Сергія Олександровича. Колишній керівник Держгеокадастру Роман Лещенко у грудні 2020 року був призначений міністром агрополітики.