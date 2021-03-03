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    Рада дала назву селу на Прикарпатті

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    На карті України з'явилося&nbsp;село Ценжів, що в Івано-Франківській області&nbsp; - Рада дала назву селу на Прикарпатті
    На карті України з'явилося село Ценжів, що в Івано-Франківській області 
    Фото: ukrtvr.org

    Нардепи перейменували сім населених пунктів в Україні

    Верховна Рада України на засіданні у середу дала назву одному населеному пункту України і перейменувала ще сім. Відповідні проєкти постанов здобули підтримку більшості народних депутатів.

    Так, нардепи перейменували:

    1. село Коросне Львівського району Львівської області на село Коросно (законопроект підтримали 315 нардепів);
    2. село Брустурів Косівського району Івано-Франківської області на село Брустури (321);
    3. село Борщів Львівського району Львівської області на село Боршів (325);
    4. село Кринички Житомирського району Житомирської області на село Буймир (317);
    5. село Зеблози Кременецького району Тернопільської області на село Зеблази (321);
    6. село Зарічне Охтирського району Сумської області на село Боголюбове (320);
    7. село Мокріївка Миргородського району Полтавської області на село Мокрії (322).

    Крім того, 319 народних обранців підтримали проєкт про присвоєння найменування населеному пункту Тисменицького району Івано-Франківської області. Так, населеному пункту Майданської сільської ради Тисменицького району Івано-Франківщини присвоїли найменування – село Ценжів.

    До слова, сьогодні під час засідання уряд призначив тимчасового керівника Держгеокадастру. Отже, Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на Завадського Сергія Олександровича. Колишній керівник Держгеокадастру Роман Лещенко у грудні 2020 року був призначений міністром агрополітики.

    Теги: Верховна Рада Івано-Франківщина село парламент
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