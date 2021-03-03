Рада дала назву селу на Прикарпатті

На карті України з'явилося село Ценжів, що в Івано-Франківській області

Нардепи перейменували сім населених пунктів в Україні

Верховна Рада України на засіданні у середу дала назву одному населеному пункту України і перейменувала ще сім. Відповідні проєкти постанов здобули підтримку більшості народних депутатів.

Так, нардепи перейменували:

село Коросне Львівського району Львівської області на село Коросно (законопроект підтримали 315 нардепів); село Брустурів Косівського району Івано-Франківської області на село Брустури (321); село Борщів Львівського району Львівської області на село Боршів (325); село Кринички Житомирського району Житомирської області на село Буймир (317); село Зеблози Кременецького району Тернопільської області на село Зеблази (321); село Зарічне Охтирського району Сумської області на село Боголюбове (320); село Мокріївка Миргородського району Полтавської області на село Мокрії (322).

Крім того, 319 народних обранців підтримали проєкт про присвоєння найменування населеному пункту Тисменицького району Івано-Франківської області. Так, населеному пункту Майданської сільської ради Тисменицького району Івано-Франківщини присвоїли найменування – село Ценжів.

До слова, сьогодні під час засідання уряд призначив тимчасового керівника Держгеокадастру. Отже, Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на Завадського Сергія Олександровича. Колишній керівник Держгеокадастру Роман Лещенко у грудні 2020 року був призначений міністром агрополітики.