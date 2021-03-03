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    Рада попередньо схвалила закон, який відновить роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів

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    Законопроєкт №3711-д схвалили 227 народних депутатів - Рада попередньо схвалила закон, який відновить роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів
    Законопроєкт №3711-д схвалили 227 народних депутатів
    Фото: rada.gov.ua

    ВККС пропонується формувати з 16 осіб, призначених Вищою радою правосуддя

    Парламент підтримав в першому читанні законопроєкт, який встановлює порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Законопроєкт №3711-д схвалили 227 народних депутатів. Проти були 56 народних обранців, утримались – 57. Найбільше голосів віддали «слуги народу» – 215. Долучились до них дев’ятеро нардепів з «Довіри» та троє позафракційних.

    У документі прописаний порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Передбачається, що до складу конкурсної комісії з питань доброчесності будуть входити три людини з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів, і три людини, запропоновані відповідно Радою прокурорів, Радою адвокатів, Національною академією правових наук в особі президії.

    Також законопроєкт встановлює, що ВККС складається з 16 членів, яких призначає Вища рада правосуддя за результатами конкурсу терміном на чотири роки.

    Крім того, законопроєкт визначає чіткі терміни внесення пропозицій щодо кандидатур до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності, її формування, визначаються вимоги до кандидатів до складу цієї комісії, права і обов'язки її членів.

    У документі прописаний порядок проведення конкурсу і призначення на посаду члена ВККС. При цьому загальна кількість суддів Верховного суду не повинна перевищувати 200.

    Відзначимо, цим законом Рада зробила крок до перезапуску судової реформи.

    Нагадаємо, в середині лютого президент Володимир Зеленський зареєстрував в Раді три законопроєкти про судову реформу.

    Раніше Зеленський анонсував «велику судову реформу» у 2021 році.

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    Теги: Верховна Рада закон суддя правосуддя Вища рада правосуддя парламент
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