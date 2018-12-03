Сенат Чехії збереже санкції проти Росії

Чеські політики вважають, що санкції є єдиною можливістю висловити протест Росії

Голова Сенату Чехії Ярослав Куберта і голова палати представників Радек Вондрачек виступили за збереження чинних санкцій проти Росії

«Я підтримую санкції проти Росії, оскільки, на жаль, у нас немає іншої можливості заявити про свою незгоду з діями російської сторони», - сказав Куберта.

При цьому він не підтримує посилення санкцій «через неясність інтересів, які переслідує кожна зі сторін конфлікту».

Вондрачек, зі свого боку, заявив, що не бачить причин скасовувати антиросійські санкції, «оскільки причини, за якими вони були введені, продовжують діяти». Політик вважає, що Єврокомісії варто дати експертну оцінку, «ефективні чи контрпродуктивні ці санкції».

При цьому обидва політики наголосили, що «головне завдання після подій в Азовському морі - привести обидві сторони за стіл переговорів».