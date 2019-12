Названо дату газових переговорів між Україною, Росією та ЄС

Тристоронні переговори щодо транзиту відбудуться 19 грудня

Тристоронні переговори за участю представників України, Росії та Європейської комісії, під час яких очікується обговорення транзиту російського газу територією України з 2020 року, заплановано у четвер, 19 грудня. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович у своєму мікроблозі у Twitter.

«Чекаємо наступного раунду тристоронніх газових переговорів на політичному рівні у цей четвер, 19 грудня. Настав час послати позитивне повідомлення ринкам і споживачам», - повідомив Шефчович.

Looking forward to the next round of #TrilateralGasTalks at political level this Thursday 19 December. The time is high to send a positive message to markets and consumers. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/uTkV0M4zIE