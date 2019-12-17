Названо дату газових переговорів між Україною, Росією та ЄС



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Тристоронні переговори щодо транзиту відбудуться 19 грудня

Тристоронні переговори за участю представників України, Росії та Європейської комісії, під час яких очікується обговорення транзиту російського газу територією України з 2020 року, заплановано у четвер, 19 грудня. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович у своєму мікроблозі у Twitter.

«Чекаємо наступного раунду тристоронніх газових переговорів на політичному рівні у цей четвер, 19 грудня. Настав час послати позитивне повідомлення ринкам і споживачам», - повідомив Шефчович.

Looking forward to the next round of #TrilateralGasTalks at political level this Thursday 19 December. The time is high to send a positive message to markets and consumers. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/uTkV0M4zIE — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) December 17, 2019

Додамо, до цієї запланованої зустрічі були двосторонні переговори на цю тему між представниками України і Росії.

Також нагадаємо, що у Парижі під час двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна порушували питання транзиту газу.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

До слова, напередодні прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.