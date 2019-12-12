Гончарук про схвалення в конгресі США санкцій проти «Північного потоку-2»: продовжимо боротьбу за енергобезпеку



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Олексій Гончарук переконаний, що схвалені в конгресі США санкції стосовно газопроводів «Північний потік-2» різко ускладнять будівництво російської труби

Президент, уряд і парламент продовжать боротьбу за енергетичну безпеку України, зазначив прем'єр

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук наголошує, що схвалені в конгресі США санкції стосовно газопроводів «Північний потік-2» різко ускладнять будівництво російської труби.

«Хороші новини зі США. Конгрес підтримав санкції проти «Північного потоку-2»! Вони різко ускладнять будівництво російської труби. Президент, уряд і парламент продовжать боротьбу за енергетичну безпеку України», - написав Гончарук на сторінці у Twitter у четвер.

Good news from US. The Congress has supported sanctions against the Nord Stream 2! They will dramatically complicate construction of the Russian pipe. President, Government and Parliament will continue to fight for Ukrainian energy security. — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) December 12, 2019

Як повідомлялося, раніше палата представників CША підтримала законопроєкт про оборонний бюджет (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 рік.

Ззаконопроєкт було ухвалено 377 голосами проти 48. Загалом 41 демократ і шість республіканців проголосували проти законопроекту.

Тепер законопроєкт має затвердити Сенат. Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише документ.

Раніше повідомлялося, що проєкт оборонного бюджету на 2020 рік сумою $738 млрд погодили комітети з питань збройних сил Палати представників і Сенату американського Конгресу.

Бюджет, зокрема, передбачає збільшення на 3,1% видатків на фінансування нових ініціатив для боротьби з конкуренцією і погрозами з боку Росії та Китаю.

У документі зазначається, що необхідність конкуренції з Росією і Китаєм зумовлена тим, що Москва й Пекін «дистанціюються від того, щоб підірвати нинішній міжнародний порядок».

Для «стримування Росії» пропонується збільшити на $734 млн видатки на «європейську оборонну ініціативу».

Упроваджується заборона на співпрацю з Росією за військовою лінією. Енергетичну безпеку Європи в бюджеті пропонується гарантувати за рахунок застосування санкцій проти компаній, які беруть участь у реалізації проектів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

До проэкту бюджету також закладено допомогу Україні на потреби безпеки розміром $300 млн. Ця стаття передбачає постачання Києву летальних озброєнь. Розглядаються також можливості надання українським збройним силам крилатих ракет і протикорабельних ракет наземного базування.

Загалом на фінансування «надзвичайних зарубіжних операцій» планується спрямувати $71,5 млрд.