Гончарук про схвалення в конгресі США санкцій проти «Північного потоку-2»: продовжимо боротьбу за енергобезпеку

Президент, уряд і парламент продовжать боротьбу за енергетичну безпеку України, зазначив прем'єр

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук наголошує, що схвалені в конгресі США санкції стосовно газопроводів «Північний потік-2» різко ускладнять будівництво російської труби.

«Хороші новини зі США. Конгрес підтримав санкції проти «Північного потоку-2»! Вони різко ускладнять будівництво російської труби. Президент, уряд і парламент продовжать боротьбу за енергетичну безпеку України», - написав Гончарук на сторінці у Twitter у четвер.

Good news from US. The Congress has supported sanctions against the Nord Stream 2! They will dramatically complicate construction of the Russian pipe. President, Government and Parliament will continue to fight for Ukrainian energy security.