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    Економіка та фінанси

    Гончарук про схвалення в конгресі США санкцій проти «Північного потоку-2»: продовжимо боротьбу за енергобезпеку

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    Олексій Гончарук переконаний, що схвалені в конгресі США санкції стосовно газопроводів &laquo;Північний потік-2&raquo; різко ускладнять будівництво російської труби - Гончарук про схвалення в конгресі США санкцій проти «Північного потоку-2»: продовжимо боротьбу за енергобезпеку
    Олексій Гончарук переконаний, що схвалені в конгресі США санкції стосовно газопроводів «Північний потік-2» різко ускладнять будівництво російської труби

    Президент, уряд і парламент продовжать боротьбу за енергетичну безпеку України, зазначив прем'єр

    Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук наголошує, що схвалені в конгресі США санкції стосовно газопроводів «Північний потік-2» різко ускладнять будівництво російської труби.

    «Хороші новини зі США. Конгрес підтримав санкції проти «Північного потоку-2»! Вони різко ускладнять будівництво російської труби. Президент, уряд і парламент продовжать боротьбу за енергетичну безпеку України», - написав Гончарук на сторінці у Twitter у четвер.

    Як повідомлялося, раніше палата представників CША підтримала законопроєкт про оборонний бюджет (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 рік.

    Ззаконопроєкт було ухвалено 377 голосами проти 48. Загалом 41 демократ і шість республіканців проголосували проти законопроекту.

    Тепер законопроєкт має затвердити Сенат. Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише документ.

    Раніше повідомлялося, що проєкт оборонного бюджету на 2020 рік сумою $738 млрд погодили комітети з питань збройних сил Палати представників і Сенату американського Конгресу.

    Бюджет, зокрема, передбачає збільшення на 3,1% видатків на фінансування нових ініціатив для боротьби з конкуренцією і погрозами з боку Росії та Китаю.

    У документі зазначається, що необхідність конкуренції з Росією і Китаєм зумовлена тим, що Москва й Пекін «дистанціюються від того, щоб підірвати нинішній міжнародний порядок».

    Для «стримування Росії» пропонується збільшити на $734 млн видатки на «європейську оборонну ініціативу».

    Упроваджується заборона на співпрацю з Росією за військовою лінією. Енергетичну безпеку Європи в бюджеті пропонується гарантувати за рахунок застосування санкцій проти компаній, які беруть участь у реалізації проектів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

    До проэкту бюджету також закладено допомогу Україні на потреби безпеки розміром $300 млн. Ця стаття передбачає постачання Києву летальних озброєнь. Розглядаються також можливості надання українським збройним силам крилатих ракет і протикорабельних ракет наземного базування.

    Загалом на фінансування «надзвичайних зарубіжних операцій» планується спрямувати $71,5 млрд.

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