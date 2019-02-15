Сенат затвердив Барра на посаді міністра юстиції США



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Минулого тижня кандидатуру Барра схвалив юридичний комітету Сенату США

За запропонованого Трампом кандидата проголосували 54 сенатори

Американські сенатори затвердили Вільяма Барра на посаді міністра юстиції США. Таке рішення Сенат ухвалив 14 лютого 54 голосами проти 45.

Минулого тижня кандидатуру Барра схвалив юридичний комітету Сенату США. Барра підтримали 12 членів Республіканської партії. 10 сенаторів-демократів проголосували проти.

На думку демократів, Барр може перешкоджати розслідуванню спецпрокурора Роберта Мюллера про ймовірне втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році.

Під час слухань у сенатському комітеті минулого місяця Вільям Барр запевнив сенаторів, що він дозволить Мюллеру завершити слідство, оприлюднити доповідь і що у Дональда Трампа не буде можливості «відредагувати» висновки цього розслідування.

Нагадаємо, на початку листопада президент США Дональд Трамп звільнив з посади прокурора і глави Міністерства юстиції Джеффа Сешнса і призначив виконуючим обов'язки Метью Вітакера. Сам Сешнс повідомив, що написав про звільнення і заявив, що робить це на прохання президента США. Після цього Трамп вніс до Сенату на затвердження кандидатуру Вільяма Барра на посаду генерального прокурора.

Джерело: Радіо Свобода