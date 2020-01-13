Сенцов перевіз з окупованого Криму до Києва маму та сина



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Владислав Сенцов переїхав до батька та сестри Аліни до Києва Фото Олега Сенцова/Фейсбук

Сенцов розповів, що його син Влад пішов у школу з інклюзивним навчанням

Мама і син колишнього політв’язня Кремля режисера Олега Сенцова переїхали з окупованого Росією Криму в Київ.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Я не дуже полюбляю говорити про моє особисте життя, але нещодавно відбулась важлива подія для нашої родини. Нарешті ми з’єдналися: до Києва переїхали моя мама та син», - зазначив Сенцов.

За його словами, вирішити питання з переїздом сина Влада було найважче, тому що колишня дружина не хотіла його відпускати. Сенцов розповів, що його ексдружина - етнічна українка, народилась на Івано-Франківщині, але прийняла анексію Криму. Тож Влад перебував не тільки у сумних умовах, а й під тиском пропаганди та брехні.

Водночас, за словами режисера, двох тижнів, проведених на підконтрольній Україні території, хлопцеві вистачило, «щоб ця полуда спала».

Сенцов розповів, що Влад пішов у звичайну київську школу з інклюзивним навчанням (у сина режисера діагностували аутизм).

Як повідомлялося, 7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року. Серед них був і політв’язень Кремля режисер Олег Сенцов.