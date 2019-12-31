Сенцов закликав не забувати про Марківа



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Суд в Італії засудив українця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення

Колишній політв'язень записав відео, в якому згадав про нацгвардійця Марківа

Звільнений з російського полону режисер Олег Сенцов закликав не забувати про нацгвардійця Віталія Марківа, якого італійський суд засудив до 24 років ув’язнення. Про це йдеться у відеозверненні, яке Сенцов оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Не забувайте про Віталія Марківа. Свободу Віталію Марківу», — наголосив Сенцов.

Окрім того, Сенцов поділився спогадами та розповів, що завжди мріяв зустріти Новий рік у Карпатах. Так, коли він знаходився у Лабитнангах, йому писали листи, на які він відповів, що наступний рік обов’язково зустріне у Карпатах.

«Все своє життя я бажав зустріти Новий рік у Карпатах. На жаль, цього так і не сталося до тюрми. Коли у січні мій друг зі Львова написав мені листа у Лабитнанги, мов ще одне новорічне свято пройшло без тебе, я відповів: «Бронюй місця у готелі — наступний рік зустрічаємо разом у Карпатах. Він тоді дуже здивувався, але бронь здійснив, вважаючи, що я щось таке знаю. Звичайно я нічого не знав, а лише відчував, що наступний рік я буду зустрічати саме у Карпатах. І ось я тут», — написав Сенцов.

12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Нагадаємо, Україна подала апеляцію на рішення італійського суду в місті Павія по справі українського військовослужбовця Віталія Марківа.