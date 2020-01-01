«Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна»: Сенцов побажав українцям перемоги



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Олег Сенцов наголосив, що йому не байдуже, як називаються вулиці, якими він ходить в Україні

Згадуючи 2019 рік, режисер зазначив, що це був складний рік для нього, як і для понад сотні полонених, які повернулися з російського полону на рідну землю

Український режисер і колишній політичний в’язень Кремля Олег Сенцов побажав Україні та її громадянам в новому році перемоги. Свою заяву Сенцов опублікував у Facebook.

Згадуючи 2019 рік, режисер зазначив, що це був складний рік для нього, як і для понад сотні полонених, які повернулися з російського полону на рідну землю.

«Минулий рік був дуже важливий для мене. Також як і більше сотні полонених, я повернувся до своєї родини та до своєї країни. Я дуже радий за усіх визволених, та нескінченно вдячний тим, хто боровся та виборов нашу свободу», - написав режисер.

Також він побажав українцям перемоги.

«Наступного року я бажаю Україні та її громадянам не тільки повернення в’язнів, але і найголовнішого... Я бажаю усім нам одного – перемоги! Тому що без неї у нас нема майбутнього. Тому що без неї ми не будемо мати свою країну», - зазначив Сенцов.

Колишній бранець Кремля наголосив, що йому не байдуже, як називаються вулиці, якими він ходить в Україні.

«Мені не байдуже назва вулиць, якими я ходжу у своєму місті. Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна. І до речі, Степане Андрійовичу, зі святом», - зауважив Сенцов.

Як повідомлялось, під час новорічного привітання президент Володимир Зеленський, сказав, що “неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Немає різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий".

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбулася традиційна смолоскипна хода, присвячена дню народження очільника ОУН Степана Бандери.

9 грудня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича в Києві.

Український політичний діяч Степан Бандера — один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Він народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів Івано-Франківської області.