«Картина почала розсипатися»: Сенцов розкритикував докази слідства у справі Шеремета



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За словами Олега Сенцова, затягувати на роки слідство і суди, які можуть закінчитися нічим, у настільки резонансній справі, вже не вийде. Фото: НВ

«Або покажіть залізні докази, якщо вони у вас таки є, або відпускайте обвинувачених», - заявив Сенцов

Колишній політв'язень, режисер Олег Сенцов закликав відпустити підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета або показати серйозні докази.

Про це він написав у Facebook.

«Ще одним «доказом» (тепер це слово точно можна брати в лапки) у справі Шеремета стало менше. А нових ми, швидше за все, так і не побачимо, інакше їх би вже давно пред'явили. Хочу я побачити принципового слідчого, який заборонив це робити міністру, генпрокурору і президенту», - написав він.

Сенцов заявив, що «картина» у справі Шеремета «почала розсипатися».

«Тому, або покажіть залізні докази, якщо вони у вас таки є, або відпускайте обвинувачених, бо та картина, яку нам намалювали з самого початку, і так була непереконливою, а тепер зовсім почала розсипатися», - додав він.

За словами Сенцова, затягувати на роки слідство і суди, які можуть закінчитися нічим, у настільки резонансній справі, вже не вийде.

«Тут або вони, або ми!», - написав режисер.

Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд Києва залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту для Андрія Антоненка (Riffmsater), який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля. Усі вони були на брифінгу, де Антоненка назвали злочинцем.

Як повідомили раніше журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.