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    Сенцов став лауреатом польської премії за популяризацію культури

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    Олег Сенцов, як лауреат отримає приз та 40 тисяч злотих (близько 300 тисяч гривень) - Сенцов став лауреатом польської премії за популяризацію культури
    Олег Сенцов, як лауреат отримає приз та 40 тисяч злотих (близько 300 тисяч гривень)

    Нагороду мають вручити 18 листопада під час саміту Open Eyes Economy в Кракові

    Український режисер Олег Сенцов став лауреатом премії міста Кракова імені Станіслава Вінценза. Про це повідомляє польське видання Onet.

    Нагороду мають вручити 18 листопада під час саміту Open Eyes Economy в Кракові.

    «Цьогорічний переможець Олег Сенцов поєднує мистецьку діяльність з участю в боротьбі за свободу та базові права людини, особливо за права переслідуваних і репресованих осіб», – сказав голова Краківської міської ради й керівник премії Вінценза Домінік Яськовєц.

    Премію Вінценза вручають за видатні досягнення в популяризації культури Центральної та Східної Європи. Лауреат отримає приз та 40 тисяч злотих (близько 300 тисяч гривень). З моменту заснування премії у 2005 році її отримували Сергій Жадан, Світлана Алексеієвич та Агнєшка Голланд.

    До відома, Станіслав Вінценз – польський письменник, філософ та перекладач. Його головною роботою вважають тетралогію «На високій полонині».

    Нагадаємо, Олег Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув’язнення 7 вересня 2019 року в результаті обміну утримуваними особами з Росією. Москва звинувачувала його в тероризмі в Криму після анексії навесні 2014 року. Його засудили до 20 років колонії.

    Польща Олег Сенцов письменник премія
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