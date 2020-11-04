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    Президент Польщі одужав від коронавірусу

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    Президент&nbsp; Дудаздав вже два негативні тести, тому вважається здоровим і може повернутися до роботи&nbsp; - Президент Польщі одужав від коронавірусу
    Президент  Дудаздав вже два негативні тести, тому вважається здоровим і може повернутися до роботи 

    Анджей Дуда перебував на самоізоляції 10 днів

    Президент Польщі Анджей Дуда одужав від коронавірусу і повертається до звичайного виконання обов’язків. Про це оголосив його речник, повідомляє RMF24.

    Зазначається, що Дуда перебував на самоізоляції 10 днів.

    «Президент Анджей Дуда закінчив період самоізоляції після виявлення коронавірусу та повернувся до виконання обов’язків», – повідомив речник.

    Він зазначив, що президент здав вже два негативні тести, тому вважається здоровим і може повернутися до роботи у звичайному режимі.

    Сам речник, який також захворів, залишиться в самоізоляції на один день довше.

    Нагадаємо, Анджей Дуда отримав позитивний тест на коронавірус 24 жовтня.

    Як повідомлялося, Польща вводить суворі обмеження через коронавірус.

    Наприкінці жовтня, у Польщі за добу зафіксували рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом.

    Нагадаємо, у світі станом на 4 листопада коронавірусом заразилися вже 47 982 409 людина. Від початку пандемії одужало 34 431 514 особи, а кількість померлих зросла до 1 222 683 людей.


    Польща Анджей Дуда президент коронавірус
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