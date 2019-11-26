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    Сенцову сьогодні вручать премію Сахарова

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    <div class="alt">Сенцов повернувся з російського полону 7 вересня</div> <div class="copy"></div> - Сенцову сьогодні вручать премію Сахарова
    Сенцов повернувся з російського полону 7 вересня
    Фото: Главком

    Церемонія нагородження відбудеться в залі засідань, де Сенцов виступить із промовою

    Українському режисеру Олегу Сенцову, який був звільнений з російського полону, 26 листопада вручать премію імені Сахарова в Європейському парламенті у Страсбурзі.

    Церемонія нагородження відбудеться в залі засідань, де Сенцов виступить із промовою.

    Українець став лауреатом правозахисної премії Сахарова у 2018 році.

    Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Як відомо, Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

    Як відомо, Сенцову вручили спеціальну нагороду Польської кіноакадемії - Орла за відвагу і незламність.

    До слова, Сенцов дав суперечливе інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.

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    Росія Олег Сенцов політв’язні обмін полоненими Україна
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