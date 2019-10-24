Європарламент оголосив лауреата премії Сахарова



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У 2014 році Тохті засудили до довічного позбавлення волі за звинуваченням у сепаратизмі

«Присуджуючи цю премію, ми наполегливо закликаємо уряд Китаю звільнити Тохті», - заявив президент Європарламенту Давід Сассолі

Лауреатом цьогорічної премії імені Сахарова за свободу думок, яка щорічно присуджується рішенням Європарламенту, став китайський правозахисник Ільхам Тохті, який відстоює права уйгурської меншини в КНР.

Про це 24 жовтня повідомляється на сайті Європейського парламенту.

«Переможця було визначено політичними лідерами Європарламенту», - говориться у повідомленні.

Оголошуючи лауреата, президент Європарламенту Давід Сассолі заявив: «Я дуже радий повідомити, що Європейський парламент обрав Ільхама Тохті лауреатом премії Сахарова за свободу думки 2019 року. Тохті присвятив своє життя захисту прав уйгурської меншини в Китаї. Незважаючи на те, що він був голосом поміркованості та примирення, він був засуджений до довічного ув'язнення після показового суду в 2014 році. Присуджуючи цю премію, ми наполегливо закликаємо уряд Китаю звільнити Тохті, і ми закликаємо до поваги прав меншин у Китаї».

Тохті є прихильником впровадження законів про регіональну автономію в Китаї. У 2014 році його засудили до довічного позбавлення волі за звинуваченням у сепаратизмі.

Приз, що складається з сертифікату та 50 000 євро, буде вручений під час церемонії в Європарламенті в Страсбурзі 18 грудня.

Нагадаємо, минулого року лауреатом премії Сахарова став український режисер Олег Сенцов, якого тоді Росія утримувала в ув’язненні. Нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.

Визволений із кремлівської неволі український режисер Олег Сенцов наступного місяця відвідає Європейський парламент - 25 листопада.