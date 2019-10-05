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    Думки вголос

    Дві Росії: Путіна і Сахарова

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Похорони академіка Сахарова - Дві Росії: Путіна і Сахарова
    Похорони академіка Сахарова

    Нове зіткнення між двома Россиями неминуче. Хочеться вірити, що Росія Сахарова рано чи пізно переможе

    Мовою оригіналу

    В Санкт-Петербурге депутаты муниципального собрания района Литейный на первом же заседании после выборов приняли решение снять портрет Путина, а вместо него повесить в зале заседаний фотографию академика Андрея Сахарова «как знак уважения к борьбе за свободу, демократию и права человека». Ничего более символичного и придумать нельзя. Сахаров - самый естественный контробраз, альтернатива Путину.

    Веками параллельно существовали две России: Николая I-Сталина-Путина и Герцена-Толстого-Сахарова. Россия имперская, жестоковыйная, ненавидящая свободу, выжигающая вокруг все живое и мыслящее. И Россия гуманистическая, вольная, рвущаяся из оков автократии, пытающаяся обрести права и достоинство. Символы первой: чиновники-взяточники, полицейские-держиморды, тюремщики-садисты, богачи-самодуры и, конечно же, вечный полусумасшедший автократ, разыгрывающий роль «отца Отечества». Жители второй: земские доктора-идеалисты, учителя-просветители, ученые-искатели истины, обычные «простые» люди, отказывающиеся подчиняться государственной машине подавления. Это Россия сопереживающая и сострадающая. Она помогает другим народам в борьбе против порабощения Российской империей (Россией 1). Это страна Анатолия Марченко, Юрия Орлова, Петра Григоренко, Андрея Сахарова, Анны Политковской.

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    Дві Росії: Путіна і Сахарова
    Дві Росії: Путіна і Сахарова
    Символы двух Россий, похороны Сталина и Сахарова.

    Вольная Россия сейчас загнана в полуподполье. Но она может быть сильной и многочисленной. Вспомните, сколько людей участвовало в похоронах Сахарова.

    Новое столкновение между двумя Россиями неизбежно. Хочется верить, что Россия Сахарова рано или поздно победит, что логика истории на ее стороне.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія путінський режим
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