Дві Росії: Путіна і Сахарова

Похорони академіка Сахарова

Нове зіткнення між двома Россиями неминуче. Хочеться вірити, що Росія Сахарова рано чи пізно переможе

Мовою оригіналу

В Санкт-Петербурге депутаты муниципального собрания района Литейный на первом же заседании после выборов приняли решение снять портрет Путина, а вместо него повесить в зале заседаний фотографию академика Андрея Сахарова «как знак уважения к борьбе за свободу, демократию и права человека». Ничего более символичного и придумать нельзя. Сахаров - самый естественный контробраз, альтернатива Путину.

Веками параллельно существовали две России: Николая I-Сталина-Путина и Герцена-Толстого-Сахарова. Россия имперская, жестоковыйная, ненавидящая свободу, выжигающая вокруг все живое и мыслящее. И Россия гуманистическая, вольная, рвущаяся из оков автократии, пытающаяся обрести права и достоинство. Символы первой: чиновники-взяточники, полицейские-держиморды, тюремщики-садисты, богачи-самодуры и, конечно же, вечный полусумасшедший автократ, разыгрывающий роль «отца Отечества». Жители второй: земские доктора-идеалисты, учителя-просветители, ученые-искатели истины, обычные «простые» люди, отказывающиеся подчиняться государственной машине подавления. Это Россия сопереживающая и сострадающая. Она помогает другим народам в борьбе против порабощения Российской империей (Россией 1). Это страна Анатолия Марченко, Юрия Орлова, Петра Григоренко, Андрея Сахарова, Анны Политковской.

Вольная Россия сейчас загнана в полуподполье. Но она может быть сильной и многочисленной. Вспомните, сколько людей участвовало в похоронах Сахарова.

Новое столкновение между двумя Россиями неизбежно. Хочется верить, что Россия Сахарова рано или поздно победит, что логика истории на ее стороне.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»