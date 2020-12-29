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    Сербські прикордонники затримали велику археологічну колекцію, що вивезли з України

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    Водій після викриття вантажу пояснив митникам, що погодився перевезти колекцію з України до Сербії за невелику винагороду&nbsp; - Сербські прикордонники затримали велику археологічну колекцію, що вивезли з України
    Водій після викриття вантажу пояснив митникам, що погодився перевезти колекцію з України до Сербії за невелику винагороду 

    Всього митники нарахували 2113 предметів, серед яких найчисленнішими є підвіски, персні, різні інструменти та зброя

    Сербські митники в ніч на 29 грудня на прикордонному переході Сербська Црня затримали велику археологічну колекцію з понад 2 тисяч антикварних предметів різних періодів. Про це повідомляє «Балканський оглядач» та пресслужби сербської митниці, пише «Європейська правда».

    Водій після викриття вантажу пояснив митникам, що погодився перевезти колекцію з України до Сербії за невелику винагороду і що з ним мали зв’язатися після прибуття вантажівки у Сербію.

    Зазначається, що вантажівка була з румунськими номерами, а водієм виявився 46-річний громадянин Сербії.

    На запит митників він сказав, що везе два пакети цукерок і товар, який вказано у митній документації. 

    Під час детальнішого огляду у кабіні та бічному ящику для інструментів знайшли антикваріат епохи бронзи, візантійського періоду, середньовіччя, предметів з археологічних культур давніх слов’ян та кельтів. 

    Всього митники нарахували 2113 предметів, серед яких найчисленнішими є підвіски, персні, різні інструменти та зброя, один більший камінь та кілька менших металевих фігур.

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    Сербські прикордонники затримали велику археологічну колекцію, що вивезли з України
    Сербські прикордонники затримали велику археологічну колекцію, що вивезли з України

    Серед зброї було багато наконечників для списів, стріл, сокир і булави.

    З повсякденного посуду колекція також містить кілька ложок, голки, різці, ключі, шпори, пряжки ременів, ґудзики та монети.  

    Усі знахідки будуть передані для подальшої експертизи. 

    Теги: прикордонники контрабанда зброя вантажівки Сербія водій Україна
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