Сербські прикордонники затримали велику археологічну колекцію, що вивезли з України

Водій після викриття вантажу пояснив митникам, що погодився перевезти колекцію з України до Сербії за невелику винагороду

Всього митники нарахували 2113 предметів, серед яких найчисленнішими є підвіски, персні, різні інструменти та зброя

Сербські митники в ніч на 29 грудня на прикордонному переході Сербська Црня затримали велику археологічну колекцію з понад 2 тисяч антикварних предметів різних періодів. Про це повідомляє «Балканський оглядач» та пресслужби сербської митниці, пише «Європейська правда».

Водій після викриття вантажу пояснив митникам, що погодився перевезти колекцію з України до Сербії за невелику винагороду і що з ним мали зв’язатися після прибуття вантажівки у Сербію.

Зазначається, що вантажівка була з румунськими номерами, а водієм виявився 46-річний громадянин Сербії.

На запит митників він сказав, що везе два пакети цукерок і товар, який вказано у митній документації.

Під час детальнішого огляду у кабіні та бічному ящику для інструментів знайшли антикваріат епохи бронзи, візантійського періоду, середньовіччя, предметів з археологічних культур давніх слов’ян та кельтів.

Всього митники нарахували 2113 предметів, серед яких найчисленнішими є підвіски, персні, різні інструменти та зброя, один більший камінь та кілька менших металевих фігур.

Серед зброї було багато наконечників для списів, стріл, сокир і булави.

З повсякденного посуду колекція також містить кілька ложок, голки, різці, ключі, шпори, пряжки ременів, ґудзики та монети.

Усі знахідки будуть передані для подальшої експертизи.