У «Борисполі» росіянин хотів купити пропуск в Україну (відео)

Прикордонники не пропустили росіянина в Україну

Росіянин запропонував прикордоннику гроші за дозвіл на в'їзд до України

У неділю, 27 грудня, росіянин намагався потрапити в Україну через пункт пропуску «Бориспіль», але це йому не вдалося.

Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, 40-річний росіянин прилетів у столичний аеропорт рейсом із Туреччини.

Під час заходів прикордонного контролю йому було відмовлено у перетині кордону, так як іноземець не зміг підтвердити мету своєї подорожі в Україну.

І вже сьогодні вранці, не дочекавшись зворотного рейсу, чоловік вирішив підкупити прикордонників. Аби охоронці кордону все ж переглянули рішення та безперешкодно його пропустили в Україну, подорожувальник запропонував 300 доларів США.

«Однак його задум не вдався. Неправомірні дії іноземця прикордонники припинили та проінформували співробітників Нацполіції», – повідомили прикордонники.

Окрім складання документів про кримінальне правопорушення, громадянину РФ заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки. Наразі іноземця повернуто зворотним рейсом.

Нагадаємо, днями у «Борисполі» прикордонники не пустили до України російську блогерку Оксану Качеву, яка відвідувала окупований Крим.