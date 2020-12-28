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    У «Борисполі» росіянин хотів купити пропуск в Україну (відео)

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    Прикордонники не пропустили росіянина в Україну - У «Борисполі» росіянин хотів купити пропуск в Україну (відео)
    Прикордонники не пропустили росіянина в Україну
    Фото: Держприкордонслужба

    Росіянин запропонував прикордоннику гроші за дозвіл на в'їзд до України

    У неділю, 27 грудня, росіянин намагався потрапити в Україну через пункт пропуску «Бориспіль», але це йому не вдалося.

    Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, 40-річний росіянин прилетів у столичний аеропорт рейсом із Туреччини.

    Під час заходів прикордонного контролю йому було відмовлено у перетині кордону, так як іноземець не зміг підтвердити мету своєї подорожі в Україну.

    І вже сьогодні вранці, не дочекавшись зворотного рейсу, чоловік вирішив підкупити прикордонників. Аби охоронці кордону все ж переглянули рішення та безперешкодно його пропустили в Україну, подорожувальник запропонував 300 доларів США.

    «Однак його задум не вдався. Неправомірні дії іноземця прикордонники припинили та проінформували співробітників Нацполіції», – повідомили прикордонники.

    Окрім складання документів про кримінальне правопорушення, громадянину РФ заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки. Наразі іноземця повернуто зворотним рейсом.

    Нагадаємо, днями у «Борисполі» прикордонники не пустили до України російську блогерку Оксану Качеву, яка відвідувала окупований Крим.

    Теги: прикордонники Росія Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль хабар іноземці
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