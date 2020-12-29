Український дельтаплан з контрабандою розбився у Польщі

Біля дельтаплану прикордонники виявили декілька коробок з цигарками на загальну суму понад 800 тис. грн

44-річний громадянин України дельтапланом перевозив цигарки

На території Польщі у лісосмузі впав дельтаплан з контрабандними цигарками, яким керував 44-річний громадянин України. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

Зазначається, що польські прикордонники зафіксували дельтаплан, який рухався від кордону з Україною, а згодом знайшли його поблизу населеного пункту Вольчини Влодавського повіту.

Наголошується, що у результаті падіння дельтаплану чоловік отримав травми, відтак йому було надано допомогу і перевезено до лікарні.

Біля дельтаплану прикордонники виявили декілька коробок з цигарками, в яких було 8 тис. пачок на загальну суму 112 тис. злотих (понад 800 тис. грн).

Правоохоронці припускають, чоловік планував без посадки скинути коробки з цигарками на березі ріки Буг з польського боку кордону і повернутися на територію України.

«За нелегальний перетин кордону і контрабанду цигарок чоловікові загрожує до п’яти років ув’язнення. 24 грудня чоловіка було передано українським прикордонникам у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», ─ йдеться у повідомленні.

Прикордонники інформують, що цього року польські прикордонники перехопили контрабандних цигарок на загальну суму понад 20 млн злотих (150 млн грн). Одним із способів нелегального транспортування контрабандних цигарок є перевезення їх дельтапланами.