«Серце розривається». Українців вразило фото маленької дівчинки на могилі батька

Батько маленької дівчинки загинув на війні проти російських загарбників

Донька українського захисника, Владислава Солдата, який загинув у боях проти російських окупантів, у свій день народження відвідала могилу батька. Фото опублікувала його вдова Олена.

«Ну ось і сніданок ми тобі принесли. У доньки день народження сьогодні і ви сідаєте снідати разом... мій біль не передати словами... серце розривається... як боляче і прикро», – написала вдова героя.

Додамо, що Владислав Солдат служив у 93-ій окремій механізованій бригаді «Холодний Яр».

Нагадаємо, закарпатський скульптор Микола Глеба вирізав статую на основі фотографії п’ятирічного хлопчика, що плакав на українсько-польському кордоні і переміг на ювілейному кубку Living Heritage Events у Лондоні. Цей кадр облетів у березні всі світові ЗМІ.