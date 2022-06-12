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    Новини

    «Серце розривається». Українців вразило фото маленької дівчинки на могилі батька

    Фото оприлюднила вдова героя - «Серце розривається». Українців вразило фото маленької дівчинки на могилі батька
    Фото оприлюднила вдова героя
    фото: Олена Солдат

    Батько маленької дівчинки загинув на війні проти російських загарбників

    Донька українського захисника, Владислава Солдата, який загинув у боях проти російських окупантів, у свій день народження відвідала могилу батька. Фото опублікувала його вдова Олена.

    «Ну ось і сніданок ми тобі принесли. У доньки день народження сьогодні і ви сідаєте снідати разом... мій біль не передати словами... серце розривається... як боляче і прикро», – написала вдова героя.

    Додамо, що Владислав Солдат служив у 93-ій окремій механізованій бригаді «Холодний Яр».

    Нагадаємо, закарпатський скульптор Микола Глеба вирізав статую на основі фотографії п’ятирічного хлопчика, що плакав на українсько-польському кордоні і переміг на ювілейному кубку Living Heritage Events у Лондоні. Цей кадр облетів у березні всі світові ЗМІ.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Серце розривається». Українців вразило фото маленької дівчинки на могилі батька