«Мамо, бажаю тобі щастя на небесах». Дев’ятирічний хлопчик написав листа до вбитої рашистами матері

Автомобіль, в якому син їхав з матір'ю, розстріляли рашист

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова оприлюднила лист маленького хлопчика до мами, яку убили рашисти.

«Мамо, бажаю тобі щастя на небесах!». Такі слова написав у своєму листі дев’ятирічний син своїй матері, яка була вбита російськими солдатами. Автомобіль, в якому вони їхали, розстріляли рашистські терористи. Жінка загинула на місці, дитина застрягла в машині після аварії. Хлопчика врятували перехожі та забрали з собою у бомбосховище», – написала Денісова у Facebook.

Раніше Денісова повідомила, що росіяни викрадають українських цивільних чоловіків і потім видають їх за військовополонених.