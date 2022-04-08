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    «Мамо, бажаю тобі щастя на небесах». Дев’ятирічний хлопчик написав листа до вбитої рашистами матері

    «Мамо, бажаю тобі щастя на небесах». Дев’ятирічний хлопчик написав листа до вбитої рашистами матері
    фото Люlмила Денісова/Facebook

    Автомобіль, в якому син їхав з матір'ю, розстріляли рашист

    Уповноважена з прав людини Людмила Денісова оприлюднила лист маленького хлопчика до мами, яку убили рашисти.

    «Мамо, бажаю тобі щастя на небесах!». Такі слова написав у своєму листі дев’ятирічний син своїй матері, яка була вбита російськими солдатами. Автомобіль, в якому вони їхали, розстріляли рашистські терористи. Жінка загинула на місці, дитина застрягла в машині після аварії. Хлопчика врятували перехожі та забрали з собою у бомбосховище», – написала Денісова у Facebook.

    Раніше Денісова повідомила, що росіяни викрадають українських цивільних чоловіків і потім видають їх за військовополонених.

    Теги: росія окупанти діти війна Київщина Україна батьки окупація #stoprussia
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    «Мамо, бажаю тобі щастя на небесах». Дев’ятирічний хлопчик написав листа до вбитої рашистами матері