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  4. Хлопчик з Маріуполя написав зворушливий лист Борису Джонсону
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    Суспільство

    Хлопчик з Маріуполя написав зворушливий лист Борису Джонсону

    Хлопчик з Маріуполя написав зворушливий лист Борису Джонсону
    фото: пресслужба ФК «Шахтар»

    Батьки хлопчика загинули під час ракетних ударів російських окупантів, а вулиця та район, де вони жили, повністю зруйновані

    6-річний Ілля Костушевич з Маріуполя написав листа прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону – у відповідь на його звернення до українських дітей.

    Він розповів Джонсону про любов до футболу, рідного міста і кішки, передав привіт британським дітям і подякував за допомогу Україні. Усе це Ілля передав через футбольний клуб «Шахтар», розповідають у пресслужбі.

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    Хлопчик з Маріуполя написав зворушливий лист Борису Джонсону
    Хлопчик з Маріуполя написав зворушливий лист Борису Джонсону
    Хлопчик з Маріуполя написав зворушливий лист Борису Джонсону
    Хлопчик з Маріуполя написав зворушливий лист Борису Джонсону
    Хлопчик з Маріуполя написав зворушливий лист Борису Джонсону
    Хлопчик з Маріуполя написав зворушливий лист Борису Джонсону

    «Дорогий Борисе Джонсоне!

    Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни. Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую, що допомагаєте нам. Ми переможемо! У мене живе кішка Фрося. Надсилаю Вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю Вас.

    Ілля, 6 років»

    Через війну РФ проти України 6-річний Ілля з Маріуполя втратив дім та рідних. Батьки хлопчика загинули під час ракетних ударів російських окупантів, а вулиця та район, де вони жили, повністю зруйновані.

    Дитину з блокади врятували волонтери, а тепер ним опікуються Марія й Володимир Беспалі зі Слов’янська, кажуть у «Шахтарі».

    За словами прийомних батьків, Ілля дуже любить футбол і з нетерпінням чекає на тренування. Хоч хлопчик втратив рідних батьків і дім, але не втратив надії повернутись до Маріуполя. Тому він каже, що поїде відбудовувати рідне місто, коли виросте.

    Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон написав листа українським дітям і запевнив їх, що вони не самотні.

    Раніше 12-річний британський школяр Томас написав президенту України Володимиру Зеленському листа з підтримкою. Згодом хлопчик неочікувано отримав відповідь президента.

    Теги: росія окупанти війна прапор Велика Британія Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Хлопчик з Маріуполя написав зворушливий лист Борису Джонсону