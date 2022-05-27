Хлопчик з Маріуполя написав зворушливий лист Борису Джонсону

Батьки хлопчика загинули під час ракетних ударів російських окупантів, а вулиця та район, де вони жили, повністю зруйновані

6-річний Ілля Костушевич з Маріуполя написав листа прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону – у відповідь на його звернення до українських дітей.

Він розповів Джонсону про любов до футболу, рідного міста і кішки, передав привіт британським дітям і подякував за допомогу Україні. Усе це Ілля передав через футбольний клуб «Шахтар», розповідають у пресслужбі.

«Дорогий Борисе Джонсоне!

Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни. Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую, що допомагаєте нам. Ми переможемо! У мене живе кішка Фрося. Надсилаю Вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю Вас.

Ілля, 6 років»

Через війну РФ проти України 6-річний Ілля з Маріуполя втратив дім та рідних. Батьки хлопчика загинули під час ракетних ударів російських окупантів, а вулиця та район, де вони жили, повністю зруйновані.

Дитину з блокади врятували волонтери, а тепер ним опікуються Марія й Володимир Беспалі зі Слов’янська, кажуть у «Шахтарі».

За словами прийомних батьків, Ілля дуже любить футбол і з нетерпінням чекає на тренування. Хоч хлопчик втратив рідних батьків і дім, але не втратив надії повернутись до Маріуполя. Тому він каже, що поїде відбудовувати рідне місто, коли виросте.

Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон написав листа українським дітям і запевнив їх, що вони не самотні.

Раніше 12-річний британський школяр Томас написав президенту України Володимиру Зеленському листа з підтримкою. Згодом хлопчик неочікувано отримав відповідь президента.