Скульптура про хлопчика на українсько-польському кордоні перемогла на конкурсі у Лондоні (фото)

Свій виграш скульптор передав на потреби ЗСУ

Закарпатський скульптор Микола Глеба вирізав статую на основі фотографії п’ятирічного хлопчика, що плакав на українсько-польському кордоні і переміг на ювілейному кубку Living Heritage Events у Лондоні. Цей кадр облетів у березні всі світові ЗМІ. Про це повідомляє місцеве видання.

Свій виграш пан Глеба передав на потреби ЗСУ: на закупівлю захисних жилетів, телефонів та сонячних електростанцій, аптечок та сухих пайків для воїнів.

Учасники змагань допомогли з інструментами для скульптора, адже у Лондоні він працює за іншим фахом.

Нагадаємо, на початку березня соцмережі облетіло фото і відео маленького хлопчика, зроблене на польському пункті пропуску Медика. Головним героєм став маленький українець, котрий перетинав кордон. Хлопчик, якому від сили років чотири-п'ять, відчайдушно плакав, покидаючи рідну країну через війну з РФ. Відеозапис був зроблений іноземними журналістами