  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. Скульптура про хлопчика на українсько-польському кордоні перемогла на конкурсі у Лондоні (фото)
рус
    Суспільство

    Скульптура про хлопчика на українсько-польському кордоні перемогла на конкурсі у Лондоні (фото)

    Фотографія із загубленим українським хлопчиком облетіла всі світові ЗМІ - Скульптура про хлопчика на українсько-польському кордоні перемогла на конкурсі у Лондоні (фото)
    Фотографія із загубленим українським хлопчиком облетіла всі світові ЗМІ
    фото: irshava-news

    Свій виграш скульптор передав на потреби ЗСУ

    Закарпатський скульптор Микола Глеба вирізав статую на основі фотографії п’ятирічного хлопчика, що плакав на українсько-польському кордоні і переміг на ювілейному кубку Living Heritage Events у Лондоні. Цей кадр облетів у березні всі світові ЗМІ. Про це повідомляє місцеве видання.

    Свій виграш пан Глеба передав на потреби ЗСУ: на закупівлю захисних жилетів, телефонів та сонячних електростанцій, аптечок та сухих пайків для воїнів.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Скульптура про хлопчика на українсько-польському кордоні перемогла на конкурсі у Лондоні (фото)
    Скульптура про хлопчика на українсько-польському кордоні перемогла на конкурсі у Лондоні (фото)
    Скульптура про хлопчика на українсько-польському кордоні перемогла на конкурсі у Лондоні (фото)
    Скульптура про хлопчика на українсько-польському кордоні перемогла на конкурсі у Лондоні (фото)
    Скульптура про хлопчика на українсько-польському кордоні перемогла на конкурсі у Лондоні (фото)
    Скульптура про хлопчика на українсько-польському кордоні перемогла на конкурсі у Лондоні (фото)
    Скульптура про хлопчика на українсько-польському кордоні перемогла на конкурсі у Лондоні (фото)
    Скульптура про хлопчика на українсько-польському кордоні перемогла на конкурсі у Лондоні (фото)
    Скульптура про хлопчика на українсько-польському кордоні перемогла на конкурсі у Лондоні (фото)

    Учасники змагань допомогли з інструментами для скульптора, адже у Лондоні він працює за іншим фахом.

    Нагадаємо, на початку березня соцмережі облетіло фото і відео маленького хлопчика, зроблене на польському пункті пропуску Медика. Головним героєм став маленький українець, котрий перетинав кордон. Хлопчик, якому від сили років чотири-п'ять, відчайдушно плакав, покидаючи рідну країну через війну з РФ. Відеозапис був зроблений іноземними журналістами

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скульптура про хлопчика на українсько-польському кордоні перемогла на конкурсі у Лондоні (фото)