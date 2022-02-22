«Україна – понад усе!»: дівчинка з Одеси вразила мережу патріотизмом (відео)

Маленька українка «запалила» на Марші єдності

20 лютого в Одесі на Марші єдності в натовпі українців було помічено маленьку дівчинку, яка вигукувала патріотичні гасла та голосно співала гімн країни. Одеситка з такою самовіддачею кричала «Україна – понад усе!», що за нею почали повторювати усі учасники ходи. Відео з дитиною потрапило в мережу і відразу стало вірусним, зібравши тисячі переглядів і захоплених коментарів.

Ролик із маленькою патріоткою розмістила одна з учасниць Маршу Анастасія Корота на особистій сторінці у Facebook.

На відео дівчинка сидить на плечах у дорослого чоловіка. Разом вони йдуть із сотнями інших одеситів Приморським бульваром. Дитина заводить натовп гаслами й, очевидно, дуже цьому радіє.

Як пізніше з'ясувала журналістка Олена Балаба, на плечах малу ніс дядько, оскільки батьку довелося терміново від'їхати по роботі.

«Соцмережі «порвало» відео маленької дівчинки, яка кричала «Слава Україні» і співала гімн найголосніше і тим самим заводила натовп. Це краще за нашу державну пропаганду та «інформаційну політику», люди. Просто думайте – якими ростуть наші діти. І робіть усе, щоб вони були щирими і справжніми. Бо брехня вбиває, а правда – перемагає», – написала журналістка під публікацією у своєму профілі.

Також роликом на своїй сторінці у Facebook поділився популярний паблік «Єдність». Там його менше ніж за добу переглянуло близько 700 тис. інтернет-користувачів. Його оцінили лайком 14 тис. людей, а коментарі залишило понад 600 фоловерів. Відео продовжують ділитися глядачі по всій Україні.

«Дякую батькам за виховання», «Дуже зворушливо! Молодчинка», «Устами дитини твориться історія», «Маленька україночка, від тебе такий позитив!», «Сльози навертаються», «Ця маленька дівчинка – приклад для всіх нас», – писали коментатори.

Нагадаємо, 20 лютого у центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні. Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська також вшанували подвиг учасників революції Гідності у День пам'яті героїв Небесної Сотні.

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