Путін використав дівчинку з Луганська у пропагандистській провокації (відео)

Спеціально для Путіна на форум,«Росія – країна можливостей» привезли дівчинку, вивезену 2014 року із Луганська у Севастополь, щоб вона прочитала пропагандистський вірш

Українська дівчинка, вивезена після окупації 2014 року із Луганська взяла участь у пропагандистській показусі президента Росії

Організатори форуму «Росія – країна можливостей» спеціально для Путіна привезли дівчинку, яку 2014 року вивезли із окупованого Луганська до Севастополя. Про це пише кремлівське видання ТАСС.

Дівчинка на ім’я Діана задала Путіну питання про причини початку повномасштабної російсько-української війни, а пізніше навіть прочитала пропагандистський вірш про Донбас і Севастополь, у якому назвала себе «росіянкою».

Відеозапис виклав пропагандистський Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Путін подякував за цей зразок пропагандистської лірики, вчергове розповів байку про «вісім років бомбардувань Донбасу» з боку Збройних сил України – і заявив, що саме через це нібито й розпочалася «військова спецоперація», яку увесь цивілізований світ називає повномасштабним вторгненням Росії та війною проти України.

Нагадаємо, що путінський режим використовує українців у своїх пропагандистських цілях не тільки для телеефірів на російському телебаченні.

Українська розвідка отримала інформацію про те, що псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей мають на меті оголошення примусової «мобілізації».

Після проведення цих «референдумів» ФСБ РФ планує кинути «мобілізованих» українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів. Фактично, пояснило ГУР МО, це спроба знищити Україну руками самих українців.