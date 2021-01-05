Сестра Шеремета прокоментувала «білоруський слід» у справі вбивства журналіста

Жінка вважає, що до вбивства причетні «не прості смертні»

Двоюрідна сестра Павла Шеремета Оксана Мозгунова відреагувала на інформацію про те, що до вбивства журналіста причетні спецслужби Білорусі.

Про це повідомляє «Сегодня».

Жінка вважає, що до вбивства причетні «не прості смертні».

«Так, я вже прочитала останні новини, які стосуються вбивства Павла. Як я вважаю? Я не можу відповісти ні «так», ні «ні» на питання про те, чи можуть до вбивства бути причетні правоохоронці. Ми вже 150 раз думали про те, хто і чому вбив Павла», – пояснила вона.

Жінка зазначила, що в останні роки Шеремет «не чіпав Білорусь», навіть не приїжджав туди.

«Є багато розбіжностей, є ряд версій. Одні кажуть, що вбивці – з Білорусі, другі твердять, що з Росії, треті впевнені, що з України. Хто б це не був, нам від цього легше не стане. Але я впевнена, що цим займалися не прості смертні», – підкреслила Мозгунова.

4 січня видання EUobserver оприлюднило розслідування про ймовірну причетність диктатора Олександра Лукашенка до усунення політичних опонентів. Воно ґрунтується на записі бесід керівництва КДБ Білорусі, який було отримано від колишнього співробітника спецпідрозділу Алмаз.

Аудіозапис розмов зроблено 11 квітня 2012 року в кабінеті тодішнього глави КДБ Вадима Зайцева.

Після публікації цього аудіо Нацполіція повідомила, що отримала інформацію про можливих замовників вбивства Шеремета. Українські правоохоронці також отримали дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн.

Захист підозрюваних у справі про вбивство Шеремета почав ознайомлення з новими матеріалами розслідування.

У МВС України вже заявили, що «білоруські плівки» не вплинуть на статус обвинувачених Антоненка, Кузьменко і Дугарь.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює у причетності до вбивства Шеремета лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка.